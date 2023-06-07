拉丁裔顶级演讲者Gaby Natale与T-Mobile合作开展开创性的领导力计划

达拉斯2023年6月7日 /美通社/ -- 三届艾美奖获奖演讲者 Gaby Natale 加入T-Mobile，为2023年版L.E.A.D.（领导力卓越和发展）的计划启动助阵，这是该公司的开创性的计划，旨在为他们的顶尖人才进入职业道路的下一阶段做好准备。

来自全国各地的700名参与者加入了 Natale 发表的主题演讲：开拓者：拥抱你的独特性，打破壁垒，重新定义该计划第三届学员的可能性（PIONEER: Embrace Your Uniqueness, Break Barriers and Redefine What is Possible for the program's third cohort）。

拉丁裔顶尖演讲者Gaby Natale与T-Mobile合作

L.E.A.D.现已进入第三年，它让参与者开始为期6个月的学习之旅，为T-Mobile的顶尖人才在能力层面上准备好下一套领导力。 通过L.E.A.D. 所有学员均可获得技能开发工具，参加研讨会，并与导师配对进行 1:1 指导。

T-Mobile US, Inc.是美国的超级非运营商，提供先进的4G LTE和变革性的全国5G网络，为所有人提供可靠的连接。

T-Mobile总部位于华盛顿州贝尔维尤，通过其子公司提供服务，并运营其旗舰品牌T-Mobile、Metro by T-Mobile和Sprint。#TMobilePartner

关于Gaby Natale和AGANARmedia

Gaby Natale相信打破壁垒。 她体现了她所宣扬的理念。

作为第一位连续3次赢得日间时段艾美奖的拉丁裔女性（以自己节目的主持人和执行制片人身分），第一位由HarperCollins领导力部门出版的西班牙裔作家，以及为数不多的用英语讲述其有声读物的外国作家之一，Gaby在领导领域中也有过成为"第一个像她的人"的经历。

Gaby身为备受追捧的思想领袖和励志演讲者，在财富50强企业、联合国以及她自己的TEDx演讲中分享了自己的励志信息，鼓励代表性不足的少数族裔开拓进取，实现他们在这个世界上（还）未看到的成就。

Natale是娱乐界为数不多的几个不仅拥有自己内容的版权，还拥有一家电视演播室的女性之一。 这种独特的情况使她能够将对媒体的热情和企业家精神结合起来。

《People》杂志将Natale评为2018年"25位最具影响力的拉丁裔"之一，重点讲述了她如何从一个始于地毯仓库的地方电视节目成为美国历史上唯一一个连续3次赢得日间时段艾美奖的拉丁裔女性。 当她的第一本书《良性循环》（The Virtuous Circle）由HarperCollins出版后，立即成为畅销书，在亚马逊的新书排行榜上占据了商业、灵感和自我帮助三个不同类别的榜首，这让她的知名度扶摇直上。

Natale还是AGANARmedia的创始人，这是一家专注于西班牙裔受众的营销公司，为Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit和亚马逊等财富500强公司提供服务。 在数字世界，她拥有一个蓬勃成长的粉丝群，在YouTube上的浏览量超过5200万次，在社交媒体上的追随者超过25万。

2019年，Natale推出了Welcome All Beauty，这是她自己的假发和接发事业，专门面向需要随时准备上镜的女性

作为性别和多样性问题的不懈倡导者，Natale是 圣裘德儿童研究医院（Jude Children's Research Hospital）、杰出妇女行动运动（Phenomenal Woman Action Campaign）和Voto Latino等非营利组织的经常合作伙伴。

《福布斯》（Forbes）、CNN、Buzzfeed、美国国家广播公司新闻网（NBC News）、Univision和《拉丁美洲领袖》（Latino Leaders）杂志曾为Natale做过专题报道。 凭借在媒体中对拉丁裔LGBTQ青年的刻画，她获得了拉丁美洲独立制片人全国协会（NALIP）的数字开拓者奖（Digital Trailblazer Award），并且获得同性恋者反诋毁联盟（GLAAD）媒体奖提名。

Natale拥有圣安德烈斯大学和哥伦比亚大学的国际关系学士学位和新闻学硕士学位。 在开始她的电视事业之前，Natale在得克萨斯大学教授传播学和新闻学课程。

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