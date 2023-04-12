拉丁裔顶流演讲者Gaby Natale登上《Success》杂志

达拉斯2023年4月12日 /美通社/ -- 四月对Gaby Natale（加比·纳塔尔）而言是个美好的开始，因为这位三次蝉联日间时段艾美奖的记者登上了《Success》杂志，她在个人和事业发展领域中是一位行业领先者。

《Gaby Natale: The Power of Believing in Yourself》（加比·纳塔尔：自信的力量）透露Natale如何在演讲、出版和媒体行业打破障碍，以及她从失业者（阿根廷）蜕变成一位在美国三次蝉联日间时段艾美奖的人士的历程。

拉丁裔顶流演讲者Gaby Natale

Natale表示："作为演讲者、记者兼企业家的我，打破障碍并创建让各行各业领导者在其领域成为先驱者的工具，始终是我的核心要务。"

在这篇专题文章中，提及当Natale与全球公司、联合国、乔治城大学或与渴望开启职业生涯的一群学生交谈时，总会传递很简单的信息：开创和拥抱变革的人能从中受益最良多。

要阅读全文，请点击此处。其中一些议题包括：

为什么拥抱我们的独特性是打破障碍的关键

拥抱开拓精神的领导者如何推动世界进步

Natale的不可思议之历程：从仓库地毯到红地毯

《SUCCESS》杂志创刊于1897年，今年庆祝创刊126周年，拥有超过700万订户和网站访客。该杂志是SUCCESS Enterprises的一部分，这是一个多媒体平台，通过沉浸式技术提供增强型内容和辅导，并提供易于访问和有影响力的个人成长解决方案。

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