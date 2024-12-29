拉丁裔华尔街应对近期传统媒体和电视行业的大规模裁员

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Latino Wallstreet

Dec 29, 2024, 00:38 ET

迈阿密2024年12月29日 /美通社/ -- 在  拉丁裔华尔街 @ latinowallst 的中心，我们要向受最近在Univisión、Telemundo、卷积神经网络和其他国家新闻网络大规模裁员影响的员工表示支持和最深切的哀悼。 我们认识到，在节日期间收到这样的毁灭性消息是一个巨大的打击。

然而，我们坚信，每一次逆境都伴随着机会的种子。 对于所有那些度过这段艰难时期的人，我们希望您知道， 2025年可以标志着一个新的开始。

尽管2024年以及新冠肺炎疫情以来的过去四年充满挑战，但我们仍然相信，明年将为所有人带来和平与繁荣的新时代。 我们相信你们每个人都拥有独特的才能和特殊的目的，我们相信你们会找到上帝为你们预备的道路。

拉丁裔华尔街 ，我们坚决反对审查和对人类潜力的任何限制。 我们相信言论自由、资本主义、繁荣，最重要的是，财务自由是赋予我们的家庭和社区权力的有力工具。 这些核心原则指导着我们成为美国西班牙裔社区领先的金融教育平台。

尽管今年许多公司面临挑战，但 拉丁裔华尔街在销售和外展方面都取得了破纪录的一年，仅在过去的90天里就影响了3000多万人的生活。 因此，我们不会进行任何裁员。 相反，在2025年，我们将创造新的就业机会，以加强和扩大我们的团队。

虽然我们理解我们无法雇用受最近裁员影响的每个人，但我们希望邀请来自 Telemundo Univisión 卷积神经网络和其他网络的最有才华的人申请并成为我们不断发展的团队的一员。

我们特别注重：

  • 体验达人和记者将报道 迈阿密 华盛顿特区的主题
  • 摄影师 社交媒体内容创作者
  • 生产者 影响者 远见卓识者可以帮助将 拉丁裔华尔街提升到一个新的水平

如果您有兴趣在 拉丁裔华尔街保护伞下启动新项目或加入我们现有的项目之一，我们很乐意与您见面。 这是一个转型的时刻，我们相信，通过共同努力，我们可以创造非凡的成就，并成为世界各地拉美裔民主的声音。

如需申请，请填写附有所需信息的官方表格，我们的团队将与您联系。

Fill the form here: https://forms.gle/HbE853A9KiKjUfKJA

我们相信，新闻自由是美国宪法保障的最重要的权利，保障我们民主中的自由。 这就是为什么我们邀请所有政治背景的专业人士–民主党人，共和党人和独立人士–以及不同观点的个人申请与我们合作的原因。 通过共同努力，我们可以创建一个平台，为政治领域的各个方面和各种观点发声。

我们知道这是一个艰难的时期，但我们也相信，这标志着一条充满希望的道路的开始。 让我们相信，一切都是有原因的，这种转变将引导我们走向一个充满机遇的更加繁荣的未来。

Tony Delgado （  @ tonydelgado ）和Gabriela Berrospi （ @ gabywallstreet
拉丁裔华尔街的创始人

联系
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Fabiola Malka [email protected]

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