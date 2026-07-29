La Fédération internationale d'escrime l'emporte contre Reuters devant les tribunaux - La Cour d'appel interdit toute affirmation mensongère concernant la lettre ouverte adressée au CIO

LAUSANNE, Suisse, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La FIE salue la décision rendue le 23 juillet 2026 par la cour d'appel de Hambourg (Hanseatisches Oberlandesgericht) dans le cadre d'une procédure engagée contre Reuters concernant un article publié le 5 mai 2026 sous le titre « Des athlètes et des entraîneurs font pression sur le CIO pour faire part de leurs inquiétudes concernant la fédération d'escrime ». Le tribunal a donné raison à la FIE et a interdit à Reuters de diffuser des allégations mensongères concernant la Fédération.

Le 5 mai 2026, une lettre ouverte adressée à la présidente du CIO, Kirsty Coventry, et à la direction de la Fédération internationale d'escrime (FIE) a été publiée ; celle-ci formulait des allégations à l'encontre de la direction de la FIE et demandait la mise en place d'un audit externe. Le même jour, l'agence de presse Reuters a diffusé un communiqué à l'intention des médias du monde entier, indiquant que la lettre ouverte avait été signée par « près de 3 000 athlètes et entraîneurs ». De nombreux médias du monde entier ont relayé cette information.

Dès le départ, la FIE a affirmé que ces allégations étaient erronées et s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de diffamation visant les instances dirigeantes de ce sport.

Reuters n'a pas pu corroborer ce chiffre et est désormais interdite par décision de justice de faire cette affirmation. La cour d'appel allemande de Hambourg a rendu une ordonnance de référé interdisant à l'agence de presse de diffuser ce communiqué (ordonnance du 23 juillet 2026, affaire n° 7 W 94/26). Le tribunal régional de Hambourg avait dans un premier temps refusé d'accorder l'injonction ; la décision a été rendue à la suite du recours formé par la FIE. Chaque infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 euros par infraction, ou d'une détention coercitive à titre de mesure de substitution.

Le tribunal a qualifié cette déclaration de déclaration factuelle inexacte. D'après les conclusions du tribunal, la lettre ouverte a été signée via un formulaire en ligne librement accessible à tous. Il était incontestable que ni l'identité des signataires, ni le fait qu'ils se présentaient comme des athlètes ou des entraîneurs n'avaient fait l'objet d'aucune vérification. Près de la moitié des contributions ont été envoyées de manière anonyme. De plus, l'initiateur avait encouragé les destinataires à le transmettre à des tiers, qui pourraient eux aussi le signer.

Le tribunal a donc estimé qu'« il n'existe aucun intérêt légitime à la diffusion de faits inexacts ». Elle a souligné que le fait de présenter « près de 3 000 athlètes et entraîneurs » comme signataires, plutôt qu'un certain nombre de personnes dont l'identité ne peut être précisée, confère à cette déclaration un poids considérablement plus important, ce qui porte atteinte aux droits de la fédération : En ce qui concerne les athlètes et les entraîneurs, le lecteur lambda s'attend à ce qu'ils fassent preuve d'un plus grand intérêt personnel et d'une meilleure connaissance des affaires de la fédération internationale.

Abdelmoneim El Husseiny, président par intérim de la FIE : « L'allégation exagérée et infondée publiée par Reuters a été la seule raison pour laquelle cette lettre a suscité un tel intérêt à l'échelle mondiale. » Cette affirmation a désormais été jugée infondée par un tribunal, et Reuters reconnaît aujourd'hui ne jamais avoir vérifié ce chiffre de manière indépendante. « Une campagne fondée sur une liste en ligne anonyme et non vérifiée, que n'importe qui pourrait manipuler, se discrédite d'elle-même, et avec elle toutes les allégations qui s'appuient sur elle. »

Maître Joachim Nikolaus Steinhöfel, avocat-conseil de la FIE : « L'initiateur de la lettre de plainte a publiquement appelé à la manipulation de la liste des signataires avant même que la lettre ne soit envoyée. » Une liste en partie anonyme, en partie falsifiée et signée par des tiers choisis au hasard a été présentée comme une lettre de plainte émanant de 3 000 athlètes et entraîneurs. Une affaire étrange : « L'intégrité de la fédération mondiale allait être remise en cause par une liste qui ne présente absolument aucune intégrité. »

À la suite de cette décision, Reuters a corrigé l'article. Selon l'avis de rectification, le chiffre de 3 000 a été supprimé. Reuters précise expressément qu'elle n'a pas vérifié de manière indépendante les signatures et indique que la FIE conteste le nombre et l'authenticité des signataires.

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