La hausse des températures en Europe rend la sécurité des installations photovoltaïques plus cruciale que jamais

YIWU, Chine, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'Europe connaît des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses . De l'Europe du Sud à l'Europe centrale, les températures record posent de nouveaux défis aux infrastructures énergétiques. Alors que les installations photovoltaïques ne cessent de se développer à travers le continent, les systèmes solaires sont de plus en plus mis à l'épreuve par des conditions climatiques de plus en plus extrêmes.

Depuis des années, l'innovation dans le domaine du photovoltaïque s'est principalement concentrée sur le rendement et la réduction des coûts. Mais à mesure que les environnements d'exploitation deviennent plus exigeants, la sécurité s'impose comme un autre critère essentiel pour évaluer les performances des modules.

AIKO ABC met davantage l'accent sur la sécurité dans le secteur photovoltaïque

Dans ce contexte, les modules ABC (All Back Contact) d'AIKO suscitent un intérêt croissant, non seulement pour leur haut rendement et leur esthétique, mais aussi pour leurs performances exceptionnelles en matière de sécurité.

Les modules AIKO ABC sont les premiers modules photovoltaïques au monde à avoir obtenu la certification « PV Module Anti-Ignition Hazard » délivrée par TÜV Rheinland. Dans le cadre des conditions d'essai renforcées du TÜV Rheinland, les modules ABC ont enregistré des températures de points chauds inférieures de plus de 35 % à celles des modules traditionnels de type « », démontrant ainsi leur capacité accrue à réduire les risques thermiques liés à la surchauffe localisée.

Au-delà de cette certification, la technologie ABC est conçue pour limiter efficacement les températures des points chauds à moins de 100 °C dans les conditions de fonctionnement concernées, ce qui contribue à réduire les contraintes thermiques excessives et à atténuer les risques potentiels d'inflammation. Cet avantage a également été mis en évidence lors d'essais comparatifs d'ombrage, au cours desquels les modules ABC ont enregistré des températures de points chauds nettement inférieures à celles des modules traditionnels, tant dans des conditions d'ombrage d'une seule cellule que dans des conditions d'ombrage sur une grande surface.

Mais qu'est-ce qui permet aux modules ABC d'atteindre un tel niveau de sécurité thermique ?

Pourquoi la technologie ABC permet-elle de mieux atténuer les points chauds ?

Des « points chauds » peuvent apparaître lorsque un ombrage partiel, des microfissures ou d'autres défauts internes perturbent la circulation normale du courant au sein d'un module photovoltaïque.

Lorsqu'une partie d'une cellule est ombragée, sa capacité à produire du courant diminue. Les cellules d'un module étant interconnectées électriquement, la zone concernée peut être soumise à une polarisation inverse, ce qui entraîne une dissipation locale de l'énergie électrique sous forme de chaleur. Si cet échauffement localisé se poursuit, les températures peuvent augmenter rapidement, ce qui accélère la dégradation des matériaux et, dans les cas les plus graves, peut entraîner des risques d'incendie.

La technologie AIKO ABC répond à ces risques grâce à deux atouts majeurs liés à sa conception.

Une fonction de type diode de dérivation au niveau des cellules contribue à limiter la surchauffe localisée

Les cellules AIKO ABC sont dotées d'une fonction unique, similaire à celle d'une diode de dérivation au niveau cellulaire, conçue pour améliorer la circulation du courant en cas d'ombrage partiel.

Lorsqu'une partie d'une cellule est ombragée, l'architecture offre d'autres voies de circulation du courant qui permettent de redistribuer celui-ci autour de la zone affectée, plutôt que de laisser la contrainte électrique et la dissipation de puissance se concentrer fortement en un seul endroit.

En réduisant la dissipation d'énergie localisée, cette conception permet de limiter l'élévation excessive de la température aux points chauds et d'améliorer la sécurité thermique en cas d'ombrage partiel.

Cette différence de comportement thermique a également été illustrée lors d'une démonstration en direct au salon Intersolar Europe 2026. Dans des conditions d'éclairage et d'ombrage identiques, les modules ABC et les modules traditionnels ont été comparés côte à côte, ce qui a permis d'observer directement comment les deux technologies réagissent à un ombrage partiel.

La technologie d'interconnexion en cuivre réduit les risques de points chauds liés aux microfissures

La technologie d'interconnexion en cuivre d'AIKO réduit également de manière significative le risque de points chauds liés aux microfissures. Contrairement à la métallisation classique à base de pâte d'argent, qui contient généralement de la fritte de verre, les cellules AIKO ABC utilisent des grilles en cuivre pur liées à la plaquette de silicium.

Cette structure robuste à base de cuivre renforce considérablement la ténacité et la résistance mécanique des cellules, ce qui améliore leur résistance aux microfissures et réduit le risque associé de formation de points chauds.

La protection s'étend au-delà des points chauds générés en interne

La sécurité incendie des installations photovoltaïques ne se limite pas à la prévention de la surchauffe à l'intérieur du module. Les installations solaires peuvent également être exposées à des sources d'incendie externes, ce qui fait de la résistance au feu un autre aspect important de la sécurité des modules.

Lors des essais de résistance au feu selon la norme CEI, au cours desquels les modules sont exposés à une flamme à 760 °C pendant 10 minutes, les modules à double vitrage AIKO ABC ont obtenu la meilleure classification de résistance au feu (classe A), tandis que les modules traditionnels ont été classés en classe C, ce qui met en évidence la différence entre ces deux technologies en termes de résistance à la flamme et de propagation du feu.

Vers un avenir solaire plus sûr et plus résilient

Alors que l'Europe accélère sa transition vers les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ne suffit plus à elle seule. La sécurité thermique, la résistance au feu et la fiabilité à long terme constituent des critères de plus en plus importants dans l'évaluation des technologies photovoltaïques de nouvelle génération.

Dans ce contexte en pleine évolution, la technologie AIKO ABC marque une avancée majeure vers des solutions solaires capables d'allier hautes performances et sécurité accrue, contribuant ainsi à la construction d'un avenir énergétique plus résilient et plus durable.