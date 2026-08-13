La société Innorna nommée pour le prix « Meilleure jeune pousse » des Prix Galien USA 2026

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG, Chine, SHENZHEN, Chine, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Innorna, une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans la mise au point de médicaments à base d'ARN, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée pour le prix Meilleure jeune pousse des Prix Galien USA 2026.

Innorna a été présélectionnée dans la catégorie « Meilleure jeune pousse », ce qui témoigne du caractère innovant de sa plateforme de formulations à base de nanoparticules lipidiques contenant des molécules d'ARN messager (ARNm) et vient saluer un portefeuille de projets cliniques qui s'étend désormais au-delà des vaccins pour inclure des traitements thérapeutiques. Le programme phare de la société, IN026, est un nouveau traitement de la goutte réfractaire à base d'ARNm, conçu pour réduire le taux d'acide urique. Nouveau médicament de recherche autorisé par la FDA depuis mars 2026, IN026 étend le champ d'application du remplacement protéique à base d'ARNm aux maladies chroniques courantes.

Largement considéré comme l'équivalent du « prix Nobel de l'industrie biopharmaceutique », le Prix Galien récompense les réalisations exceptionnelles en matière d'innovation médicale qui contribuent à améliorer la santé humaine. Les lauréats sont sélectionnés par des comités composés d'éminents chercheurs en sciences biomédicales, de dirigeants du secteur privé et de lauréats du prix Nobel du monde entier.

« Nous sommes honorés de figurer parmi les finalistes du Prix Galien USA dans la catégorie "Meilleure jeune pousse" », déclare Linxian Li, fondateur et directeur général d'Innorna. « Cette nomination reconnaît les progrès réalisés par notre équipe dans le développement de notre portefeuille de projets cliniques, fruit de plusieurs années d'un travail assidu d'ingénierie de plateforme. Elle nous rappelle également l'objectif de notre travail : mettre au point des médicaments à base d'ARN capables de proposer de meilleures options aux patients et d'améliorer leur qualité de vie dans le monde entier. »

Les lauréats des Prix Galien USA 2026 seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 29 octobre 2026 au Musée américain d'histoire naturelle de New York.

À propos d'Innorna

Innorna est une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui fait progresser les médicaments à base d'ARN en promouvant un cercle vertueux d'innovation au niveau de sa plateforme et de son portefeuille de projets cliniques, afin d'améliorer la qualité de vie des patients dans le monde entier. S'appuyant sur un important portefeuille de propriété intellectuelle en expansion constante, l'entreprise a mis au point une plateforme exclusive et différenciée d'ingénierie et d'administration de l'ARN, couvrant une bibliothèque rationnellement conçue de plus de 6 000 lipides ionisables chimiquement divers, des systèmes d'administration ciblée de nanoparticules lipidiques et des technologies d'ARNm. Ses capacités verticalement intégrées, de la découverte à la fabrication conforme aux bonnes pratiques actuelles, sont les garantes de compétences techniques approfondies, d'un développement accéléré et d'une forte efficacité du capital. Innorna s'emploie à constituer un solide portefeuille de projets cliniques fondés sur l'ARNm dans les domaines des traitements des maladies chroniques, des immunothérapies in vivo et des vaccins. Innorna a levé 150 millions de dollars à ce jour.