藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield Association）與 Cyversity 合作，為下一代多元領袖提供網絡安全指導和培訓機會

芝加哥2023年4月11日 /美通社/ -- 今天，藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield Association，英文簡稱「BCBSA」）宣佈與致力於協助少數族裔網絡安全學生和專業人士在學術和專業上取得成功的非營利協會 Cyversity 合作，以建立旨在透過結合教育、經驗和網絡來培養下一代多元安全領袖的指導和培訓計劃。

該計劃為 Blue Cross 和 Blue Shield 公司以及 Cyversity 成員提供治理風險和合規方面的基礎教育，學員並可以選擇在三個網絡安全組別之一中進一步學習，三個組別分別是：應用程式安全、網絡安全、雲端安全。

「我們欣然宣佈，我們與在這方面公認的龍頭公司合作，為積極進取、才華橫溢的個人作好進入網絡安全工作的準備，」BCBSA 副總裁兼資訊安全總監 Chris Lugo 表示。「透過為 Cyversity 成員提供網絡技能教育和指導機會，我們旨在支援現有的多元安全領袖，以填補無數空缺的網絡安全職位。我們相信多元和包容的網絡勞動力對於解決當今存在的一些極度複雜網絡安全挑戰至關重要。」

成員將可以使用 Cyversity 的指導計劃，包括簡歷寫作研討會、模擬面試以及與 BCBSA 網絡安全專家的私人會議。

BCBSA 和 Cyversity 的共同目標是促進網絡安全行業的多樣性，並確保來自不同背景的個人都能作好準備，迎接網絡安全行業令人興奮且利潤豐厚的職業機會。網絡安全行業在世界各地有超過 180 萬個職位空缺，該行業熱衷於培養新的創新人才，以繼續保護消費者、企業和政府數據。

藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield Association）簡介 藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield Association）是一個由 34 間獨立、社區為本、本地營運的藍十字（Blue Cross）和藍盾（Blue Shield）公司組成的全國聯會，這些公司共同為三分之一的美國人提供醫療保健服務。

Cyversity 簡介 Cyversity 是一個 501(c)3 非營利協會，致力於協助少數族裔網絡安全學生和專業人士在學術和專業上取得成功。Cyversity 透過獎學金機會、多元勞動力發展、創新外展和指導計劃來解決「巨大網絡鴻溝」。

藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield Association）是由獨立的藍十字（Blue Cross）和藍盾（Blue Shield）公司組成的協會。

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SOURCE Blue Cross Blue Shield Association