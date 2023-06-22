蓝十字蓝盾协会与美国男孩女孩俱乐部共同解决青少年的心理健康危机

Blue Cross Blue Shield Association（蓝十字蓝盾协会）与Boys & Girls Clubs of America（美国男孩女孩俱乐部）共同解决青少年的心理健康危机

基于创伤的心理健康方法将使青年能够以更高的有效性和长期福祉来治愈、建立应变能力和应对情感挑战

芝加哥2023年6月23日 /美通社/ -- 今天, Blue Cross Blue Shield Association（BCBSA）宣布与Boys & Girls Clubs of America建立合作关系，通过基于创伤的行为健康护理方法来应对美国青少年的心理健康危机。 通过四年内投资超过1000万美元，此次合作将帮助Boys & Girls Clubs of America到2026在其5,000多家俱乐部实施创伤相关工作，培训48,000多名员工，以更好地支持3.600多万儿童的情感和心理健康。

BCBSA总裁兼首席执行官Kim Keck表示："美国一直在努力应对日益严重和令人震惊的青少年心理健康危机，采取多方面的方法为儿童提供应对在学校、家庭和日常生活中面临挑战所需的工具。 在全国5,000家俱乐部与蓝十字蓝盾协会在每个邮政编码区中的深厚根基之间，我们共同处于独特的地位，可以及早进行干预，为儿童提供所需的帮助，并让他们走上应有的未来之路。"

在BCBSA的支持下,Boys & Girls Clubs of America定能通过以下方式将创伤相关工作纳入全国的俱乐部：

创建和实施资源，将创伤信息战略纳入整个俱乐部。

通过创伤专业发展和扩大区域创伤培训中心，覆盖全国各地的工作人员，提高工作人员的认识和技能。

提供规划和资源，培养青少年的社会情感发展技能，并使他们能够应对挑战性的体验。

通过为青少年和工作人员试行虚拟治疗课程，增加获得心理健康服务的机会。

评估Boys & Girls Clubs of America基于创伤的战略，为学习提供信息并推动质量改进。

Boys & Girls Clubs of America总裁兼首席执行官Jim Clark表示："为我们青少年提供身体和情感安全是我们在少年儿童俱乐部所做一切工作的基础。 我们知道，在满足他们需求的地方，每个儿童和青少年都有更好的能力取得成功，这包括提供可靠的心理健康资源和支持。 通过与Blue Cross Blue Shield Association的合作，我们渴望扩大我们在俱乐部中基于创伤的工作，并深化他们作为全国青年安全场所的能力。"

今天的青年正在经历一个集体创伤日益增加的时代，几乎一半的青少年患有精神健康障碍。 虽然新冠疫情加剧了心理健康危机，但创伤、孤立和其他社会因素以惊人的速度对青少年心理健康产生着越来越大的影响。

新的 BCBSA研究发现，13-18岁的确诊焦虑症在2017年和2021年期间稳步上升，而同期ADHD和抑郁症的发病率增加了约50%至60%。 与白人相比，患有精神疾病的黑人和西班牙裔青少年更有可能出现负面结果。 所有有色人种青少年以及农村地区青少年被诊断患有精神健康状况的可能性较小。

这项全国性合作以蓝十字和蓝盾公司为满足当地社区独特需求而提供的250多个心理健康计划为基础。 本地化的护理方法可促进信任、可获得性和参与度，使青少年更容易获得茁壮成长所需的心理健康资源和支持。

Keck表示："当我们走到一起时，我相信我们可以有意义地改善儿童的生活，扭转当今青少年心理健康危机的趋势。

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关于蓝十字蓝盾协会蓝十字蓝盾协会（Blue Cross and Blue Shield Association）

是一个由34家独立、社区和本地运营的蓝十字和蓝盾公司组成的全国性联合会，他们共同为三分之一的美国人提供医疗保健服务。

关于美国男孩女孩俱乐部

160多年来，Boys & Girls Clubs of America（美国男孩女孩俱乐部）（ BGCA.org ）为儿童和青少年提供了一个安全的学习和成长场所。 俱乐部在至关重要的非在校时间提供关爱精神的成人导师、乐趣和友谊以及极具影响力的青少年发展计划。 Boys & Girls Clubs编程项目可促进学术成功、良好的品格和领导力的形成，以及健康的生活方式。 5000多个俱乐部通过俱乐部会员和社区推广服务，为3600多万青少年提供服务。 俱乐部遍布美国各地的城市、城镇、公共住房和土著领地，为位于全球的美国军事设施中的BGCA附属青年中心的军户提供服务。 全美总部位于亚特兰大。 请在 Facebook 和 Twitter 上了解有关Boys & Girls Clubs of America的更多信息。

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association