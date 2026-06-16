Lancement du fauteuil ergonomique LiberNovo Maxis Big & Tall, qui offre un nouveau niveau de « stabilité, largeur et confort » pour les longues périodes en position assise

La série Maxis d', , est disponible dès aujourd'hui, à partir de 829 € avec une remise de lancement.

HONG KONG, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- La gamme Maxis de LiberNovo est mise en vente dès aujourd'hui. Il s'agit de la première ligne de la marque entièrement conçue pour les personnes de grande taille et de forte corpulence, et non d'une simple version agrandie d'un fauteuil standard. Il est disponible en trois configurations, ainsi que deux nouveaux modèles de la gamme LiberNovo Omni.

Conçu pour s'adapter au corps, et non pas simplement agrandi pour s'ajuster

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Maxis s'attaque aux trois problèmes que rencontrent les personnes de forte corpulence dans un siège standard : des cuisses qui ne sont pas bien maintenues, un dossier qui se balance sous le poids et un soutien qui cède dès le milieu de l'après-midi. L'assise de 52 cm s'étend entièrement sous la cuisse. Grâce à l' de mousse à densités multiples, le matelas conserve sa forme et ne s'affaisse pas sous le poids. Un dossier haut et un appui-nuque réglable soutiennent la colonne vertébrale et la nuque, l'appui-nuque étant placé au niveau de la nuque plutôt qu'à l'arrière de la tête. Le châssis est certifié BIFMA pour une charge maximale de 181 kg (399 lb) et repose sur un socle en alliage d'aluminium moulé sous pression.

Inclinaison qui résiste à la charge

C'est lorsque l'on s'incline que la plupart des fauteuils perdent en stabilité, surtout si l'on est de forte corpulence. Le système de réglage de l'inclinaison en cinq positions offre une plage de réglage allant de 105° à 160°, tandis que le système de soutien dynamique maintient le châssis stable à chaque étape. Ainsi, le siège reste bien ancré au sol, que vous vous asseyiez bien droit pour vous concentrer, que vous vous penchiez en arrière entre deux tâches ou que vous vous allongiez complètement pendant une longue session.

C'est là qu'il fait ses preuves

Cette configuration s'avère payante tout au long d'une longue journée. Huit heures passées à un bureau, une soirée à se détendre chez soi, une longue session de jeux vidéo : Le modèle Maxis est conçu pour offrir un maintien solide et un confort optimal tout au long de la journée, et pas seulement pendant la première heure.

Une gamme unique, pour tous les goûts et tous les budgets

Le Maxis est disponible en trois versions. Le modèle Manual (829 €) comprend la structure de base avec un dossier inclinable en cinq positions et un piètement en alliage d'aluminium. La version électrique (1 079 €), disponible en Graphite ou Glacier, intègre un soutien lombaire motorisé et une fonction d'étirement de la colonne vertébrale pour un réglage précis d'une simple pression sur un bouton. Le modèle Airflow (1 269 €) se positionne au sommet de la gamme, avec un système de ventilation Active Airflow intégré au siège, idéal pour les utilisateurs qui ont tendance à transpirer. Deux mises à jour d'Omni sont publiées le même jour : Omni SE, le modèle à réglage manuel de la plateforme Dynamic Ergonomics de LiberNovo, et Omni Pro, la version entièrement électrique dotée d'un soutien lombaire motorisé, d'un système d'étirement de la colonne vertébrale et de la fonction Active Airflow. À elles toutes, ces gammes couvrent désormais la plupart des morphologies et des budgets.

Les tarifs de lancement sont valables à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet.

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