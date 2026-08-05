Lancement officiel de MapFour Roam : une expérience de randonnée haut de gamme à la portée de tous

BERLIN, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- MapFour lance officiellement la série Roam, qui comprend à la fois le Roam (avec cadre haut) et le Roam ST (avec cadre bas). Conçue comme un vélo de trekking tout suspendu doté d'un système de sécurité intelligent, cette gamme offre un confort haut de gamme, une sécurité intelligente et une grande autonomie, le tout à un prix abordable. Disponible dès maintenant au prix de lancement de 2 599 € (prix de vente conseillé : 2 799 €), chaque achat d'un Roam donne également droit, pour une durée limitée, à 90 € d'accessoires offerts.

Conçu pour répondre aux besoins des cyclistes de trekking modernes, le vélo « MapFour Roam » a été créé pour résoudre les problèmes courants de cette catégorie, notamment le manque de souplesse, les capacités tout-terrain limitées et le coût élevé des équipements haut de gamme. Inspiré des meilleurs modèles de VTT de randonnée, le Roam allie le confort d'une suspension intégrale, une protection connectée via l'IdO et une conception nécessitant peu d'entretien pour offrir une maniabilité plus fluide, des déplacements plus sûrs et une maîtrise accrue sur tous les terrains, que ce soit dans les rues urbaines, sur les sentiers forestiers ou lors de longues randonnées.

Ce lancement fait suite à une entrée réussie sur le marché européen. En juin, MapFour a inauguré sa boutique monomarque à Amsterdam, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion commerciale de la marque. Plus tard dans le mois, Roam a été présenté en avant-première mondiale à l'Eurobike 2026, où il a suscité l'intérêt des médias, des revendeurs et des professionnels du secteur. Début juillet, le modèle a de nouveau été présenté lors des Prodays Paris, où sa distinction au French Design Award et son expérience de conduite haut de gamme ont suscité des réactions positives de la part des concessionnaires et des essayeurs.

Principaux atouts de MapFour Roam

Modèle de vélo de trekking tout suspendu, doté d'une suspension avant de 100 mm et d'une suspension arrière de 60 mm, pour un confort et une stabilité accrus.

Système intelligent avec navigation GPS, protection antivol, suivi des trajets en temps réel et modes de conduite personnalisables.

Moteur central de 100 Nm à transmission par courroie et moyeu Shimano Nexus 5, pour des performances élevées, un fonctionnement fluide et un entretien minimal.

Batterie de 720 Wh équipée de cellules LG offrant une autonomie pouvant atteindre 150 km (en mode ECO) et une recharge rapide en 2 heures.

Entièrement équipé de feux intégrés, de garde-boue et d'un porte-bagages arrière, idéal pour les trajets quotidiens, les randonnées et les sorties d'aventure.

« Roam » marque le début de l'aventure de MapFour en tant que marque indépendante, dont l'objectif est d'offrir des expériences de cyclisme haut de gamme à un excellent rapport qualité-prix. D'ici à l'automne 2026, MapFour poursuivra son expansion en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg grâce à des événements communautaires dédiés au vélo et à des partenariats avec des marques de camping et d'activités de plein air, offrant ainsi aux cyclistes davantage d'occasions de découvrir la marque tout en favorisant la croissance à long terme de son réseau de revendeurs.

Animée par la mission d'offrir une mobilité durable, économique, plus saine et sans souci, MapFour s'engage à rendre accessibles à un plus grand nombre de cyclistes des expériences de cyclisme haut de gamme et confortables.

Pour plus d'informations sur MapFour Roam et les opportunités de partenariat, veuillez consulter le site officiel de MapFour.