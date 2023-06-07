Latino Wallstreet 頒獎典禮上 Don Francisco 榮獲「時代榜樣」獎並接受致敬

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Latino Wallstreet

07 Jun, 2023, 09:57 ET

Don Francisco 榮獲由 Latino Wallstreet 創辦人 Gabriela Berrospi 頒發的「時代榜樣」獎項，同時獲邁阿密-戴德縣認可 

邁阿密2023年6月7日 /美通社/ -- @newconceptpr - 由屢獲殊榮的金融家 Gabriela Berrospi 管理的拉美第一股票投資教學平台Latino Wallstreet(@latinowallst) 慶祝成立四週年，舉行Latino Wall Street Awards(LWSA) 會議及頒獎典禮等盛事，以壯大拉美社群，為社群提供教育資源，並嘉許 2023 年帶來正面影響的拉美領袖。

頒獎典禮於邁阿密大學舉行，吸引超過 500 位嘉賓出席典禮。典禮當晚，傳奇電視節目主持人 Mario Kreutzberger （以 Don Francisco 藝名著稱）榮獲由 Latin Wall Street 創辦人 Gabriela Berrospi 頒發的「時代榜樣」獎項。邁阿密-戴德縣亦由代表 Christian Cevallos 議員向 Don Francisco 致敬，再次表彰其無可挑剔的主持人生涯。Don Francisco 以主持最長壽的綜藝節目，成為健力士世界記錄保持者。他不吝分享職業生涯中的重要教誨，令不少在座嘉賓感動落淚。

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Gabriela Berrospi 與 Don Francisco。相片：Eddy Lara
Gabriela Berrospi 與 Don Francisco。相片：Eddy Lara

頒獎典禮的紅地毯盛況令人印象深刻，名人陣容包括 Osvaldo Rios、Ismael Cala、Julio Sabala、Rashel Diaz、Giselle Blondet、Margarita Pasos、Hernan Orjuela、Samar Yorde、世界拳擊冠軍 Luis Palomino (Baboon)、Padre Alberto、Carlos Mesber、Camilo Montoya、Alex Rodriguez、Catalina Mora、Lucia Ugarte、Carlos Anaya、Cristian Zuarez、Carolina Tejera、富豪 Elena Cardone、Rudy Mawer 以及 Stephanie Carvajalino、Alexandra Ramirez、Zulmarie Padin、Carlos Garcia 一眾等重要企業家、邁阿密縣議員 Christian Cevallos，以及拉美文化中的其他領袖和顯赫人物。

著名企業家 Gabriela 曾獲雅虎財經評為十大女企業家並入選 Forbes Finance Council。她表示：「邀請到 Don Francisco 有如夢想成真。他身為電視界年資最豐富的資深前輩，地位德高望重，並且一直讓我們拉美社群保持領先地位。我們很榮幸能邀請到這位「星級嘉賓」出席 Latino Wall Street Awards，讓我們得以在此向他致敬。得到拉美顯要人物撥冗出席，是傳遞一切皆有可能的重要助力，宣揚投資教學並實現我們最大夢想的訊息。」

盛事當晚，她透過小組討論向來賓分享成功的心態、面對逆境、金融入門、投資股票與房地產、女星陣容等主題。LWS 獎項表揚領導才能出眾，鼓勵改善生活並象徵實現美國夢的傑出人士，其中包括：Don Francisco （「時代榜樣」最高榮譽）、Ismael Cala （「正面影響力」獎）、Alberto 神父 （「正面影響力」獎）、Carlos Mesber （「劃時代製作人」獎）、Luis Baboon Palomino （「劃時代運動員」獎）、Giselle Blondet （「傑出事業」獎）及 La Familia Cayo de Perú （「傑出家族」獎）。

Latino Wall Street 樂見公眾反應熱烈，並宣布將於 2024 年 6 月 6 日舉行下一次週年慶典。按此處瀏覽 @latinowallst，了解詳情

聯絡方式 新概念公關部 
Fabiola Malka
 786.285.7783 / [email protected]

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