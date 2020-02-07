Лауреатами Sunhak Peace Prize 2020 cтали президент Сенегала Маки Салл и почетный президент организации "Религии за мир" епископ Муниб Юнан

Лауреатами Sunhak Peace Prize-2020 стали президент Сенегала Маки Салл и епископ Муниб Юнан, почетный международный президент организации "Религии за мир". В честь столетнего юбилея со дня рождения преподобного Мун Сун Мёна в ходе церемонии награждения состоялось вручение специальной премии Founders' Centenary Award. Ее удостоился бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Президент Маки Салл получил эту высокую награду в знак признания его вклада в распространение зрелых принципов демократии в соседних странах африканского континента, по сей день охваченных диктатурой и бедностью. Добиться успеха на этом поприще он смог благодаря сокращению cрока президентских полномочий и эффективному возрождению региональной экономики за счет внедрения прозрачных политических мер.

Епископ Муниб Юнан удостоился премии за выдающиеся достижения в вопросах установления гармонии между последователями иудаизма, христианства и ислама на Ближнем Востоке, а также за ведущую роль в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун был выбран в качестве лауреата Founders' Centenary Awards за преданность принципам устойчивого развития мира перед лицом беспрецедентных глобальных проблем, включая мировой экономический кризис, изменения климата, террористические угрозы, вопрос беженцев и т. д.

Принимая награду, президент Салл подчеркнул, что обеспечение мира на нашей планете неразрывно связано с социальными компонентами инклюзивного экономического развития, содействующего искоренению нищеты и сокращению масштабов неравенства. Он в очередной раз подтвердил свое твердое намерение возглавить процесс урегулирования конфликтов на африканском континенте в целях достижения стабильного социально-экономического прогресса.

Епископ Юнан обратился к мировым религиозным лидерам с призывом "активно отстаивать принципы мира, основанного на справедливости, и решительнее противодействовать проявлениям ненависти и угнетения". Он также заявил: "Я буду работать на благо справедливости в мире до самого последнего вздоха".

Экс-генсек ООН напомнил собравшимся, что "свыше 700 миллионов человек по всему миру по-прежнему ложатся спать голодными", отметив также, что эта высокая награда дает ему "новую мотивацию и усиленное стремление прилагать удвоенные усилия к защите и обеспечению уважения прав людей, жаждущих мира и процветания".

В церемонии награждения приняли участие свыше 5 000 человек, включая бывших и текущих глав государств и представителей различных правительственных, академических, промышленных, религиозных организаций, а также средств массовой информации из всех уголков земного шара.

Премией Sunhak Peace Prize отмечаются лица и организации, внесшие значительный вклад в обеспечение мира и благосостояния для будущих поколений.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гайон Ро (Gayeon Roh), +82-2-3278-5158, sunhakprize@naver.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1087527/Sunhak_Peace_Prize_Younan.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1087526/Sunhak_Peace_Prize_Ban.jpg

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee