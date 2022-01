LD Systems® rozpoczyna kampanię „Your Sound. Our Mission."

NEU-ANSPACH, Niemcy, 13 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma LD Systems® , mający siedzibę w Niemczech producent i dystrybutor profesjonalnego sprzętu audio, ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie cyfrowej kampanii marketingowej pod hasłem „Your Sound. Our Mission." („Twój dźwięk. Nasza misja."). Akcja ma na celu dotarcie do stale rosnącej grupy głównych użytkowników sprzętu LD Systems® – mobilnych DJ-ów i muzyków. Poprzez kampanię producent chce umocnić swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii dźwięku, stawiając w centrum uwagi użytkowników sprzętu LD Systems®, którzy chwalą markę za wyjątkowe i ukierunkowane na ich potrzeby produkty.

Od momentu powstania w 2002 r. marka LD Systems® zapewnia wszelkiego rodzaju DJ-om i muzykom narzędzia pozwalające rozwijać pasję do dźwięku – dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania audio, dzięki którym można doświadczać wyjątkowych chwil poczucia wspólnoty. W swojej ofercie firma posiada ponad 300 zaprojektowanych i skonstruowanych w Niemczech produktów, które dystrybuowane są na całym świecie. Trzonem cyfrowej kampanii marketingowej „Your Sound. Our Mission." jest trwający 60 sekund inspirujący wideoklip: " Your Sound. Our Mission.| A Declaration of Love to Mobile DJs and Musicians (Twój Dźwięk. Nasza misja. Wyznanie miłości dla mobilnych DJ-ów i muzyków)" i zakładka kampanii na stronie firmy. Nagranie dostępne jest w sześciu językach i prezentuje treści stworzone przez mobilnych DJ-ów i muzyków, którzy korzystają z rozmaitych rozwiązań dźwiękowych LD Systems® podczas koncertów, setów DJ-skich, przyjęć weselnych i innych wydarzeń.

„Kampania ma na celu pokazać DJ-om i muzykom różne sposoby, na jakie marka LD Systems® wspiera ich pracę – od systemów PA po wewnątrzuszne systemy odsłuchu i inne rozwiązania – mówi Baptiste Languille, Senior Global Brand Marketing Manager w LD Systems®. – Kampanią tą chcemy podkreślić, że zależy nam na dostarczaniu rozwiązań, które pozwalają użytkownikom uzyskać brzmienie w stu procentach odpowiadające ich preferencjom i potrzebom".

Marka LD Systems® dynamicznie rozwija się na terenie Ameryki Północnej dzięki renomie, jaką zdobywają najpopularniejsze sprzedawane pod nią produkty, które odznaczają się niezawodnością, doskonałymi parametrami i łatwością obsługi. Wśród najlepiej sprzedających się produktów LD Systems® w Ameryce Północnej można wymienić:

MAUI Series – zestawy kolumnowe MAUI to kompaktowe i kompletne systemy PA, które są łatwe w transporcie i ustawieniu (ich ustawienie zajmuje tylko kilkadziesiąt sekund) oraz posiadają stylowy design, dobrze wkomponowując się w każde otoczenie.

– zestawy kolumnowe to kompaktowe i kompletne systemy PA, które są łatwe w transporcie i ustawieniu (ich ustawienie zajmuje tylko kilkadziesiąt sekund) oraz posiadają stylowy design, dobrze wkomponowując się w każde otoczenie. MAUI 44 G2 – system kolumnowy PA stanowiący perfekcyjne połączenie potężnego brzmienia i intuicyjnego designu.

– system kolumnowy PA stanowiący perfekcyjne połączenie potężnego brzmienia i intuicyjnego designu. MAUI 5 GO 100 – jeżeli zależy nam przede wszystkim na mobilności, MAUI GO 100 to idealne rozwiązanie, które pozwala uzyskać krystalicznie czyste brzmienie w każdym miejscu dzięki żywotnemu akumulatorowi i lekkiej konstrukcji.

– jeżeli zależy nam przede wszystkim na mobilności, GO 100 to idealne rozwiązanie, które pozwala uzyskać krystalicznie czyste brzmienie w każdym miejscu dzięki żywotnemu akumulatorowi i lekkiej konstrukcji. ICOA Series – ICOA to niezawodny głośnik dla profesjonalnych muzyków i DJ-ów, który charakteryzuje się bogatym i głębokim brzmieniem niskich tonów. Jest on na tyle wszechstronny, że może pełnić funkcję głośnika pełnozakresowego, satelitarnego lub odsłuchowego.

– ICOA to niezawodny głośnik dla profesjonalnych muzyków i DJ-ów, który charakteryzuje się bogatym i głębokim brzmieniem niskich tonów. Jest on na tyle wszechstronny, że może pełnić funkcję głośnika pełnozakresowego, satelitarnego lub odsłuchowego. U500 Series – zaawansowane, ale przystępne cenowo systemy bezprzewodowe, dzięki którym użytkownicy nie muszą już martwić się o problemy techniczne z mikrofonami, nadajnikami bodypack czy wewnątrzusznymi systemami odsłuchu.

Po okresie lockdownu DJ-e i muzycy znów mogą grać na żywo, dlatego marka LD Systems® stara się odpowiadać rozmaitym potrzebom wykonawców – zarówno ruszających w światową trasę, jak i tych, którzy grają w kawiarni albo na patio – konstruując precyzyjnie dostrojony sprzęt, dzięki któremu artystom łatwiej jest odnaleźć swoje brzmienie.

„Od samego początku w centrum uwagi marki LD Systems® znajduje się użytkownik – mówi Kati Eismann, Global Marketing Director w Adam Hall Group. – LD Systems® stale rozwija się i ewoluuje, dlatego cały czas będziemy uważnie słuchać opinii użytkowników i sprawdzać, jak nasze rozwiązania radzą sobie w rzeczywistości. Naszą misją jest bowiem dostarczanie użytkownikom doskonałego brzmienia, a najlepszym sposobem, by je uzyskać, jest wsłuchiwanie się w to, co mają do powiedzenia. I takie jest właśnie przesłanie naszej nowej kampanii".

Zapraszamy do obejrzenia wideoklipu „Your Sound. Our Mission." na YouTube i zapoznania się ze szczegółami kampanii w zakładce LD-Systems.com/yoursoundourmission . Produkty LD Systems można nabyć na stronie LD-Systems.com oraz w punktach detalicznych na terenie Ameryki Północnej , w tym sklepach Musician's Friend i Guitar Center .

LD Systems®

Firma LD Systems® to niemiecki producent i dystrybutor sprzętu audio, którego oferta obejmuje wysokiej klasy innowacyjne i łatwe w obsłudze systemy PA, nowoczesne kolumny i głośniki niskotonowe na potrzeby wydarzeń na żywo i instalacji, jak również bezprzewodowe systemy mikrofonów i wewnątrzusznego odsłuchu, które dają wykonawcom pełną swobodę ruchu i zapewniają niezawodne działanie głośników. Doskonałe parametry techniczne, łatwość obsługi i estetyczny design to główne cechy tworzące etos marki. Zgodnie z mottem marki – „Your Sound. Our Mission." – LD Systems® daje każdemu muzykowi, DJ-owi, organizatorowi wydarzenia lub autorowi instalacji swobodę tworzenia i realizowania swoich wizji brzmienia. LD Systems® jest członkiem wielokrotnie nagradzanej Adam Hall Group. Więcej informacji można znaleźć na stronie: LD-Systems.com lub śledząc nasze profile na Facebooku , Youtube i Instagramie .

KONTAKT:



Demonstrate PR w imieniu Adam Hall Group/LD Systems® w Ameryce Północnej

Zach Barker

e-mail: [email protected]

tel. 415-400-4214

Adam Hall Group Media Manager, Global

Petra Mickalova

e-mail: [email protected]

tel. +4915290018591

Wideoklip – https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1722266/LD_Systems_Logo.jpg

SOURCE Adam Hall Group