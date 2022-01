LD Systems® spúšťa kampaň „Your Sound. Our Mission."

Od svojho založenia v roku 2002 spoločnosť LD Systems® umožnila DJ-om a hudobníkom akéhokoľvek typu prejaviť svoju vášeň pre zvuk pomocou užívateľsky zameraných audio riešení, ktoré umožňujú používateľom zažiť jedinečné chvíle spolupatričnosti s portfóliom viac ako 300 produktov navrhnutých a skonštruovaných v Nemecku a distribuovaných po celom svete. Digitálna marketingová kampaň „Your Sound. Our Mission." sa skladá zo šesťdesiatsekundového heroického videa, „Your Sound. Our Mission. | Vyznanie lásky mobilným DJ-om a hudobníkom" a úvodnej stránky kampane. Heroické video je dostupné v šiestich jazykoch a zameriava sa na používateľsky vytvorený obsah od skutočných mobilných DJ-ov a hudobníkov s využitím rozmanitej škály zvukových riešení LD Systems® na vystupovanie na koncertoch, v DJ setoch, na svadbách a pod.

„Cieľom kampane je oboznámiť DJ-ov a hudobníkov so všetkými spôsobmi, akými spoločnosť LD Systems® podporuje ich prácu, od systémov PA po monitory do uší a ďalšie," povedal Baptiste Languille, senior manažér globálneho marketingu LD Systems®. „Kampaň predstavuje našu oddanosť poskytovať riešenia, ktoré umožňujú našim používateľom vytvoriť presný zvuk, ktorý chcú, s presnými funkciami, ktoré potrebujú."

Najpredávanejšie produkty spoločnosti LD Systems®, ktoré sa rýchlo rozširujú v Severnej Amerike, si sami vytvárajú meno svojou spoľahlivosťou, výkonom a užívateľsky príjemným používaním. Niektoré z najpredávanejších produktov v Severnej Amerike:

Séria MAUI – vežové systémy MAUI ponúkajú kompaktné a kompletné PA systémy, ktoré sa ľahko prepravujú, dajú sa nastaviť za pár sekúnd a štýlovo zapadnú do akéhokoľvek prostredia.

– vežové systémy ponúkajú kompaktné a kompletné PA systémy, ktoré sa ľahko prepravujú, dajú sa nastaviť za pár sekúnd a štýlovo zapadnú do akéhokoľvek prostredia. MAUI 44 G2 – táto veža PA je dokonalou zmesou výkonného zvuku a intuitívneho dizajnu.

MAUI 5 GO 100 – keď je prenosnosť kľúčová, MAUI 5 GO 100 je dokonalý systém, ktorý vďaka dlhej výdrži batérie a ľahkej konštrukcii poskytuje krištáľovo čistý zvuk na akomkoľvek mieste.

– skutočný hudobník a reproduktor DJ-ov, pracant ICOA ponúka bohaté, hlboké basy s všestrannosťou využitia ako širokopásmové reproduktory, satelity alebo monitory. Séria U500 – sofistikované a cenovo dostupné bezdrôtové systémy, ktoré zaručujú, že posledná vec, o ktorú sa musí používateľ počas živého vystúpenia starať, je spoľahlivosť a použiteľnosť mikrofónov, bodypackov a monitorov do uší.

Keďže návrat živých vystúpení opäť spája DJ-ov a hudobníkov s pódiom, cieľom spoločnosti LD Systems® je uspokojiť rôznorodé potreby umelcov, ktorí môžu byť na svetovom turné, vystupovať v kaviarni alebo koncertovať na záhradnom podujatí, a to vytvorením dobre zosúladeného zariadenia, ktoré im pomôže dosiahnuť ich zvuk.

„Spoločnosť LD Systems® od začiatku postavila používateľa do centra pozornosti," povedala Kati Eismann, globálna marketingová riaditeľka v Adam Hall Group. „Ako spoločnosť LD Systems® neustále rastie a vyvíja sa, budeme do nášho vývojového procesu naďalej začleňovať viac spätnej väzby od používateľov a testov na vystúpeniach. Sme tu, aby sme našim používateľom poskytli dokonalý zvuk, a to najlepšie urobíme, keď počúvame. Naša nová kampaň to má vyjadrovať."

Pozrite si heroické video „Your Sound. Our Mission." na YouTube a preskúmajte úvodnú stránku kampane na LD-Systems.com/yoursoundourmission. Produkty LD Systems sú na stránke LD-Systems.com a u maloobchodníkov v Severnej Amerike vrátane obchodov Musician's Friend a Guitar Center.

O spoločnosti LD Systems®

Spoločnosť LD Systems®, ktorá vznikla v Nemecku, je výrobca a distribútor profesionálnych audio produktov s produktovými radmi, ktoré zahŕňajú inovatívne a užívateľsky prívetivé vysokovýkonné PA systémy, pokročilé reproduktory a subwoofery pre živé podujatia a inštalácie a bezdrôtové mikrofóny a monitory do uší, ktoré ponúkajú pre umelcov a moderátorov úplnú slobodu pohybu a spoľahlivosť. Výkon, spoľahlivosť, jednoduchá manipulácia a čistý estetický dizajn sú charakteristické znaky étosu značky. Spoločnosť LD Systems®, ktorá sa riadi mottom svojej značky „Your Sound. Our Mission," umožňuje každému hudobníkovi alebo DJ-ovi, organizátorovi podujatí alebo projektantovi inštalácií voľne vytvárať a realizovať svoje zvukové nápady tak, ako si želajú. LD Systems® je členom ocenenej skupiny Adam Hall Group. Viac informácií nájdete na stránke LD-Systems.com alebo nás sledujte na sieťach Facebook, Youtube a Instagram.

Kontakty pre médiá:

Demonstrate PR v mene Adam Hall Group/LD Systems®, Severná Amerika

Zach Barker

[email protected]

415-400-4214

Manažérka pre médiá v Adam Hall Group, globálne

Petra Mickalova

[email protected]

+4915290018591

Video – https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1722266/LD_Systems_Logo.jpg

SOURCE Adam Hall Group