Le bureau européen de l'ITRI célèbre son 30e anniversaire en renforçant la coopération technologique

BERLIN, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI) a célébré le 30e anniversaire de son bureau ITRI Europe lors d'un forum technologique organisé à Berlin le 12 juin, qui a réuni des organismes de recherche et développement européens de premier plan, notamment la Fondation Alexander von Humboldt et la Fraunhofer-Gesellschaft, l'Association européenne des organisations de recherche et de technologie (EARTO) et l'Université technique de Brunswick (TU Braunschweig).

The ITRI Europe Office celebrates its 30th anniversary in Berlin.

Le bureau européen de l'ITRI a été créé en Allemagne en 1996 en vue de renforcer les capacités d'innovation et de transformation industrielles de Taïwan. Depuis, ce bureau joue un rôle central dans la collaboration entre Taïwan et l'Europe en matière d'innovation. Le bureau a soutenu la participation de Taïwan à plus de 20 programmes « Horizon Europe », passé des accords de coopération avec des partenaires dans 14 pays européens, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, et facilité la mise en œuvre de près de 100 projets communs de recherche et développement.

« Le 30e anniversaire du bureau européen de l'ITRI marque l'approfondissement de la coopération technologique entre Taïwan et l'Europe et reflète la transformation de l'ITRI, qui est passé du statut de dénicheur de technologies à celui de partenaire stratégique de l'écosystème européen de l'innovation », a déclaré Tsung-Tsong Wu, président de l'ITRI. Il a également rappelé que la collaboration technologique ne repose pas uniquement sur l'expertise technique, mais aussi sur une confiance mutuelle forgée au fil du temps. Ainsi, l'ITRI et l'Institut Fraunhofer collaborent depuis 1992. Le renouvellement d'un protocole d'accord pour une durée de cinq ans s'appuie sur les efforts conjoints déjà déployés dans les domaines de la santé, des technologies de l'information et de la communication et des énergies vertes, et permet d'envisager de nouvelles perspectives dans les domaines de l'IA et de la robotique.

« Le partenariat de longue date entre Fraunhofer et l'ITRI illustre parfaitement comment la confiance, la continuité et un engagement commun en faveur de l'avenir peuvent avoir un impact durable », a déclaré Johann Feckl, directeur de la recherche pré-compétitive et des affaires internationales, lors de son discours d'ouverture. « Dans le domaine de la recherche appliquée, les relations internationales sont essentielles pour repérer rapidement les avancées technologiques et les transformer en innovations porteuses d'impact. »

Dans le cadre de l'engagement plus large de l'ITRI envers les secteurs technologiques et industriels européens, l'ITRI a organisé l'« ITRI UK Tech Day » pour marquer le premier anniversaire de son bureau au Royaume-Uni. L'institut a également renforcé son partenariat avec le National Physical Laboratory (NPL), notamment, mais sans s'y limiter, dans le cadre d'une coopération portant sur les technologies des semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et d'autres technologies connexes.

Conformément aux priorités de l'UE en matière de recherche et développement dans les domaines de la neutralité carbone, de la biomédecine, de l'innovation numérique et de l'espace, l'ITRI va continuer de renforcer les liens technologiques entre Taïwan et l'Europe par l'intermédiaire de ses bureaux de Berlin et de Londres, tout en développant sa collaboration avec des partenaires en France, aux Pays-Bas et en Europe centrale et orientale dans des domaines émergents tels que les drones. À travers son réseau couvrant le secteur industriel, les pouvoirs publics, le monde universitaire, les instituts de recherche et les start-ups, l'ITRI veut accélérer les échanges technologiques, le dialogue politique et l'innovation intersectorielle, afin de positionner Taïwan comme un acteur clé de la transformation industrielle mondiale.