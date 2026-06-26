Le Indotek Group acquiert les 53 % restants du capital d'Auchan Hongrie et en devient l'unique propriétaire

Après avoir assumé pendant 18 mois la responsabilité opérationnelle d' Auchan Hongrie, Indotek porte sa participation à 100 %.

La décision d'acquérir les 53 % restants du capital marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique à long terme entre le Indotek Group et Auchan Retail International.

Auchan Hongrie passe à un mode de financement indépendant en obtenant des lignes de crédit auprès d'Erste, de Raiffeisen et d'UniCredit, en remplacement de l'ancien accord de financement interne conclu avec Auchan Retail International.

Auchan Hongrie poursuit ses activités quotidiennes aux côtés de ses clients, de ses collaborateurs et de ses partenaires afin d'assurer la continuité de ses opérations, tout en apportant des améliorations opérationnelles et en renforçant ses relations avec ses fournisseurs.

« Passer à la détention exclusive constitue la prochaine étape logique de notre partenariat stratégique à long terme avec Auchan Retail International. Après avoir assuré la gestion d'Auchan Hongrie depuis fin 2024, le Indotek Group a désormais décidé d'en devenir également l'unique propriétaire. Cette décision témoigne de notre confiance dans les activités d'Auchan Hongrie et dans l'équipe qui a su apporter de réelles améliorations au cours des 18 derniers mois », a déclaré Dániel Jellinek, PDG du Indotek Group.

BUDAPEST, Hongrie, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Indotek Group (« Indotek ») a annoncé aujourd'hui le changement de propriétaire d'Auchan Magyarország Kft. (« ARHU », Auchan Hongrie) par le rachat des 53 % restants détenus par Auchan Retail International (« ARI »). Après 18 mois durant lesquels Indotek a exercé les droits de gestion et le contrôle opérationnel de l'entreprise, la société a désormais porté sa participation dans ARHU de 47 % à 100 %. La gestion opérationnelle de l'entreprise est restée entre les mains d'Indotek tout au long de cette période et n'est pas affectée par l'annonce faite aujourd'hui.

Entrance to one of 19 Auchan Hungary hypermarkets

Cette opération marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique à long terme entre Indotek et ARI. ARHU continuera à tirer parti de son appartenance au réseau multinational de distribution Auchan, grâce à des contrats à long terme qui lui garantissent un accès continu à la marque Auchan, à la gamme de produits achetés de manière centralisée par ARI et aux produits de marque propre, ainsi qu'à la participation aux alliances d'achat d'Auchan.

Depuis qu'elle a pris en charge la gestion de l'entreprise fin 2024, Indotek a considérablement amélioré les performances opérationnelles d'ARHU, renforcé les relations avec ses principaux fournisseurs et mis en place une stratégie de transformation à long terme pour l'entreprise. Fort de ces résultats, ARHU a rendu son financement autonome, en obtenant des lignes de crédit auprès d'Erste, de Raiffeisen et d'UniCredit, en remplacement de l'ancien accord de financement interne conclu avec ARI.

Les clients, les collaborateurs et les partenaires bénéficieront d'une continuité totale à l'issue de l'opération. Désormais propriétaire à 100 % de la société, Indotek entend renforcer son engagement envers les fournisseurs locaux et réinvestir dans l'entreprise afin de consolider la position d'ARHU sur le marché et son rôle de partenaire des producteurs hongrois, ainsi que d'améliorer encore l'offre proposée par l'entreprise à ses clients en Hongrie.

Dániel Jellinek, directeur général du Indotek Group, a déclaré :

« Passer à la détention à 100 % constitue la prochaine étape logique de notre partenariat stratégique à long terme avec Auchan Retail International. Après avoir assumé la direction d'Auchan Hongrie depuis fin 2024, Indotek a désormais décidé d'en devenir également l'unique propriétaire. Cette décision témoigne de notre confiance dans les activités d'Auchan Hongrie et dans l'équipe qui a apporté de réelles améliorations au cours des 18 derniers mois, période durant laquelle l'entreprise a réalisé des progrès opérationnels notables. Notre priorité est désormais de poursuivre ce travail, de préserver les avantages du partenariat à long terme entre Auchan Hongrie et Auchan Retail International, et de proposer une offre encore plus solide aux clients hongrois. »

Guillaume Darrasse, directeur général d'Auchan Retail, a déclaré :

« Le Indotek Group s'est révélé être un partenaire fiable et responsable au cours des 18 derniers mois et a assuré la continuité des services pour les clients, les salariés et les partenaires d'Auchan Hongrie. Grâce à la vision claire d'Indotek quant à la manière de renforcer encore la position de l'entreprise sur le marché, la relation commerciale avec Auchan Hongrie reste essentielle pour ARI. Les accords à long terme portant sur les licences de marque, les achats centralisés et les alliances d'achat seront maintenus, et nous prévoyons que l'entreprise continuera à bénéficier de la solidité du réseau Auchan dans son ensemble, tout en créant de la valeur pour les deux parties. »

Alors qu'Indotek finalise la transition de propriété, ARHU poursuit ses activités quotidiennes sans interruption. Les clients, les collaborateurs et les partenaires bénéficieront d'une continuité, grâce à des améliorations opérationnelles, au renforcement des relations avec les fournisseurs et à la poursuite de la stratégie de transformation, qui se traduira par une offre encore améliorée.

Une fois la transaction finalisée, ARHU renforcera son partenariat avec les producteurs locaux et sera mieux à même d'adapter son assortiment et ses services aux besoins des clients hongrois.

À propos du Indotek Group

Basée à Budapest, en Hongrie, la société Indotek Group est une société européenne émergente spécialisée dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs. Elle dispose d'un portefeuille diversifié de plus de 350 biens immobiliers répartis dans 12 pays, couvrant les secteurs commercial, de la distribution, de l'hôtellerie, de l'industrie et de la logistique, ainsi que le secteur résidentiel. Le Groupe est spécialisé dans la revitalisation et le repositionnement d'actifs immobiliers en difficulté ou sous-performants, avec pour orientation stratégique la croissance durable et la création de valeur à long terme. www.indotekgroup.com

À propos d'Auchan Hongrie

Depuis 1998, Auchan Magyarország Kft. est un acteur majeur du secteur de la grande distribution en Hongrie : Elle exploite actuellement 19 hypermarchés, 2 supermarchés de grande surface, 3 supermarchés, 19 stations-service, une boutique en ligne présente dans tout le pays, ainsi qu'un point de vente automatisé AuchanGO qui fonctionne actuellement dans le cadre d'un projet pilote d'innovation. Cette chaîne de magasins emploie au total environ 5 400 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 milliard d'euros en 2025. www.auchan.hu

À propos d' Auchan Retail International

Auchan Retail est présent dans 12 pays et couvre tous les principaux formats de distribution alimentaire et non alimentaire, notamment les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés, à travers 2 896 points de vente. Elle associe des magasins physiques à un écosystème numérique et à des services tels que le retrait en magasin, la livraison à domicile et le « Click & Collect », afin d'offrir à ses clients une expérience d'achat omnicanale.

Les clients sont au cœur de la stratégie d'Auchan Retail. L'entreprise propose des produits de grande qualité aux meilleurs prix possibles et a pour objectif de rendre les produits, les solutions alimentaires et les services sains, locaux et respectueux de l'environnement attrayants et accessibles au plus grand nombre. www.auchan-retail.com

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