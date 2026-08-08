Le premier parc industriel au monde dédié au stockage d'énergie à longue durée d'autonomie entame la mise en service de sa production : Shandong HiTHIUM ouvre une nouvelle ère dans la distribution évolutive

HEZE, Chine, 8 août 2026 /PRNewswire/ -- La cérémonie de lancement de la production du premier parc industriel intégré au monde dédié au stockage d'énergie à longue durée (LDES) de Shandong HiTHIUM (site de Heze) s'est tenue le 7 août dans la nouvelle zone de Luxi à Heze. En tant que première base de fabrication intelligente au monde spécialement conçue pour LDES, la base de Heze illustre parfaitement son engagement à « servir de référence dès le premier jour et à assurer le leadership dès le lancement de la production ». Cela marque une étape stratégique pour HiTHIUM dans le cadre de son engagement indéfectible en faveur du LDES et du renforcement de son réseau industriel intégré à l'échelle mondiale, propulsant ainsi l'entreprise dans une nouvelle ère de fabrication intelligente intégrée et de livraison à grande échelle du LDES à l'échelle mondiale.

Shandong HiTHIUM’s world’s first long-duration energy storage (LDES) integrated industrial park

Couvrant une superficie totale prévue d'environ 80 hectares et représentant un investissement total de plus de 13 milliards de RMB sur l'ensemble de la chaîne industrielle, le projet de Heze, dans le Shandong, est le premier parc industriel intégré au monde dédié exclusivement aux LDES. Ce projet a été désigné comme une initiative nationale majeure en matière d'investissement privé et comme un projet phare dans le cadre du développement du nouveau système énergétique de la province du Shandong.

S'appuyant sur une approche couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, ce site englobe la fabrication intelligente de cellules de batterie LFP, l'intégration de modules et de systèmes, la production de nouveaux matériaux ainsi que le traitement en amont des matières premières, permettant ainsi une intégration de bout en bout, des matériaux aux cellules et aux systèmes.

Wang Pengcheng, cofondateur et PDG de HiTHIUM ainsi que président de Shandong HiTHIUM, a déclaré : « Le lancement de la production marque une nouvelle étape pour le site de Heze en matière de fabrication à grande échelle, de livraison axée sur le marché et de développement de l'écosystème. En s'appuyant sur ces nouvelles bases, HiTHIUM continuera à faire progresser nos « trois piliers du leadership » :

Leadership industriel – créer un pôle industriel de référence national pour les LDES. Avec le parc industriel intégré LDES de Heze comme « moteur principal », HiTHIUM rassemblera des partenaires en amont et en aval afin de couvrir l'ensemble de l'écosystème d'applications « production-transport-distribution-consommation ».

en matière de produits – définition de solutions LDES couvrant tous les scénarios. HiTHIUM a joué un rôle de premier plan dans la définition et le déploiement de solutions LDES. En tirant parti de la capacité évolutive de la base, HiTHIUM exploitera pleinement le potentiel de fabrication de produits à grande capacité de l'ordre de plusieurs milliers d'ampères-heure, faisant ainsi entrer l'industrie mondiale des LDES à base de lithium dans une ère de production à grande échelle.

leader en matière d'efficacité de production – renforcer la compétitivité mondiale grâce à une fabrication intelligente et intégrée. Dotée de lignes de production intelligentes de cinquième génération développées en interne, la base permet une intégration synergique de bout en bout couvrant les matériaux de base, la fabrication des cellules, l'intégration des systèmes et la livraison à l'échelle mondiale, garantissant ainsi notre capacité à fournir aux marchés du monde entier des produits à grande échelle, hautement efficaces et de grande qualité.

Le système de fabrication intelligent intégré de la base de Heze couvre l'ensemble du processus, depuis les matières premières jusqu'à la livraison des conteneurs préfabriqués. Grâce à ses lignes de production de cinquième génération – les premières du secteur à dépasser les 15 GWh de capacité par ligne –, cette nouvelle génération permet une réduction de 50 % de la surface au sol par GWh, une réduction de 58 % des effectifs de production, une baisse de 13 % de la consommation d'énergie liée à la fabrication et une amélioration de 200 % du rendement par rapport à la génération précédente. Avec un taux d'automatisation supérieur à 95 % et plus de 1 000 points de contrôle qualité renforcés par une inspection visuelle assistée par l'IA, la base de Heze offre des capacités opérationnelles à faible coût, une livraison hautement efficace et une qualité de produit haut de gamme, proposant ainsi à ses clients du monde entier des solutions LDES compétitives à l'échelle mondiale.