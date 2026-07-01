Le rapport annuel 2025 de la MFSA met en avant les progrès réalisés, de la stratégie à la mise en œuvre

L'autorité revient sur une année consacrée à instaurer la confiance, à renforcer la résilience et à tracer les grandes lignes de l'avenir du secteur des services financiers à Malte

VALLETTA, Malte, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'Autorité maltaise des services financiers (MFSA) a publié son rapport annuel 2025, qui présente les activités menées par l'Autorité au cours de l'année écoulée ainsi que les progrès continus réalisés dans la mise en œuvre de ses priorités stratégiques pour le secteur des services financiers maltais.

Malta Financial Services Authority (MFSA) Building

Axé sur les thèmes de l'instauration de la confiance, du renforcement de la résilience et de la définition des perspectives d'avenir, ce rapport présente une vue d'ensemble des activités de la MFSA en matière de surveillance, de réglementation, d'application de la loi et d'organisation au cours de l'année 2025. Ce rapport met en évidence la manière dont l'Autorité a continué à traduire son orientation stratégique en résultats concrets, tout en s'adaptant à un secteur des services financiers en pleine évolution, marqué par les mutations technologiques, l'émergence de nouveaux risques et une complexité réglementaire croissante.

L'ampleur des travaux menés par l'Autorité au cours de l'année transparaît dans les chiffres clés du rapport. En 2025, la MFSA a mené 1 849 actions de surveillance auprès d'entités agréées, a délivré 1 023 agréments et a infligé des sanctions pour un montant total de 570 673 €. Ces chiffres soulignent l'importance que l'Autorité continue d'accorder à une surveillance efficace, à la rigueur réglementaire et à l'amélioration des résultats en matière de conformité dans l'ensemble du secteur des services financiers maltais.

Le rapport annuel témoigne également de l'engagement continu de la MFSA en faveur de son personnel, de ses processus, de ses capacités en matière de données et de la collaboration avec les parties prenantes, en reconnaissant qu'une réglementation efficace repose non seulement sur des cadres solides, mais aussi sur la capacité à anticiper le changement et à y répondre avec agilité, cohérence et détermination.

À propos de la publication du rapport, Kenneth Farrugia, directeur général de la MFSA, a déclaré :

« Le rapport annuel rend compte d'une année au cours de laquelle la MFSA a poursuivi sa transition de la stratégie à la mise en œuvre, en traduisant nos priorités en actions concrètes dans les domaines de la supervision, de la réglementation, de l'application de la loi et du développement organisationnel. Alors que le secteur des services financiers continue d'évoluer, notre priorité reste résolument d'instaurer la confiance, de renforcer la résilience et de tracer la voie de l'avenir pour le secteur des services financiers maltais. Cela nécessite un régulateur tourné vers l'avenir, efficace et engagé, tout en restant fidèle à sa mission d'intérêt général. »

Le rapport donne également un aperçu des évolutions observées dans les différents domaines du secteur des services financiers maltais, ainsi que des travaux menés actuellement par l'Autorité pour faire face aux principaux risques, renforcer les normes et soutenir une croissance durable.

Au cours de l'année 2025, la MFSA a poursuivi ses échanges avec les parties prenantes locales et internationales, les autorités de régulation homologues et ses partenaires politiques. Cet engagement est resté au cœur de l'approche de l'Autorité, garantissant ainsi que Malte continue d'apporter une contribution significative aux débats réglementaires européens et internationaux au sens large.

La publication du rapport annuel réaffirme l'engagement de la MFSA en faveur de la transparence et de la responsabilité, tout en offrant aux parties prenantes un compte rendu complet des progrès, des priorités et de l'impact de l'Autorité au cours de l'année.

Le rapport annuel 2025 de la MFSA est disponible ici : https://www.mfsa.mt/publications/corporate-publications/annual-reports/

À propos de la MFSA

L'Autorité maltaise des services financiers (MFSA) est l'unique autorité de régulation des services financiers à Malte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mfsa.mt/

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