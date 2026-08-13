Le rhum Flor de Caña 18 ans remporte la double médaille d'or à l'International Spirits Challenge 2026

LONDRES, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, le rhum haut de gamme issu d'une production durable du Nicaragua, a remporté une double médaille d'or pour son rhum Flor de Caña 18 ans d'âge lors du prestigieux International Spirits Challenge (ISC) 2026, l'un des concours de dégustation à l'aveugle les plus respectés au monde. Décerné par un jury international composé d'experts du secteur, l'ISC récompense les plus hauts niveaux de qualité et de savoir-faire, le « Double Gold » constituant l'une de ses plus hautes distinctions.

Flor de Caña 18 Year Rum

Cette nouvelle distinction vient renforcer encore davantage l'engagement indéfectible de Flor de Caña envers l'excellence et son héritage de plus de 135 ans dans l'élaboration de rhums d'exception. Fondée en 1890, cette marque familiale a perfectionné son savoir-faire au fil de cinq générations, créant des rhums vieillis naturellement, réputés pour leur qualité exceptionnelle et leur finale douce.

Au-delà de sa gamme primée, Flor de Caña continue de faire figure de référence en matière de développement durable dans le secteur des spiritueux. Chaque goutte est distillée à l'aide d'énergies 100 % renouvelables, vieillie naturellement dans des fûts de chêne blanc américain, sans sucre, sans ingrédients artificiels ni additifs d'aucune sorte, et certifiée « carbone neutre », ce qui témoigne de l'engagement de la marque en faveur de la protection de l'environnement tout en offrant une qualité exceptionnelle.

La double médaille d'or décernée au Flor de Caña 18 ans vient s'ajouter à la longue liste de distinctions internationales remportées par la marque au fil des ans, consolidant ainsi sa position parmi les meilleurs rhums haut de gamme au monde et réaffirmant son engagement à élaborer des spiritueux d'exception, en plaçant l'excellence, l'intégrité et le développement durable au cœur de son action.

À propos de Flor de Caña

Flor de Caña est une marque de rhum haut de gamme certifiée « carbone neutre » et produite de manière durable, du champ à la bouteille. Issu d'un domaine familial datant de 1890, il est distillé à l'aide d'énergies 100 % renouvelables et vieilli naturellement au pied d'un volcan en activité, sans sucre ni additifs artificiels. Reconnue comme un leader mondial en matière de développement durable, la marque a reçu des distinctions telles que « Marque de rhum la plus durable au monde » (États-Unis), « Ethical Award » (Royaume-Uni) et « Producteur de spiritueux durables » (France). www.flordecana.com

Contact : [email protected]