Le serveur MCP de Siteimprove.ai s'intègre désormais aux flux de travail d'IA des clients dans Lovable, Anthropic Claude, VS Code et Figma afin de rendre accessibles tous les environnements où sont créées des expériences numériques

En étendant la vérification agentique de l'accessibilité à l'ensemble de l'écosystème, le nouveau serveur MCP aide les clients à éviter à la source la création d'expériences numériques inaccessibles

COPENHAGUE, Danemark, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove, leader dans le domaine de l'intelligence de contenu agentique, a annoncé aujourd'hui une nouvelle avancée majeure de sa plateforme d'intelligence de contenu agentique Siteimprove.ai, avec le lancement d'un serveur de protocole de contexte de modèle (MCP) doté de connecteurs vers Anthropic Claude, Lovable, VS Code et Figma. L'accessibilité est ainsi assurée dès le moment de la création dans les outils de conception et de construction basés sur l'IA, les grands modèles de langage et les plateformes de publication.

Grâce à l'IA, tout le monde peut désormais créer et diffuser du contenu numérique : les concepteurs comme les spécialistes du marketing, les chefs de produit comme les codeurs amateurs. Des outils tels que Lovable, Cursor, Bolt.new, Replit ou v0 ont considérablement réduit le fossé entre l'idée et la réalisation. Mais l'accessibilité n'a pas suivi le rythme. Il en résulte un pipeline de contenu qui génère des expériences inaccessibles à grande échelle. Les entreprises n'ont pas simplement besoin de remédier plus rapidement aux problèmes de contenu inaccessible. Il faut avant tout qu'elles cessent de produire un tel contenu.

Grâce au serveur MCP de Siteimprove.ai, l'agent d'accessibilité se connecte directement à Anthropic Claude, Lovable, VS Code et Figma afin de fournir un flux de travail complet d'audit et de correction, tant pour la création humaine que pour la création pilotée par agent.

Le serveur MCP de Siteimprove.ai étend la connectabilité de l'agent aux plus de 40 intégrations de partenaires existantes pour couvrir ainsi l'ensemble du flux de travail lié au contenu : des environnements de codage par IA et des outils de conception aux systèmes de gestion de contenu et aux plateformes d'expérience numérique. Cela inclut les scénarios d'agent à agent : par exemple, lorsqu'un agent de codage par requêtes basé sur l'IA génère une expérience numérique, l'agent d'accessibilité de Siteimprove.ai procède de manière autonome à son audit et à sa correction avant qu'elle ne soit mise en production.

Nouveautés de Siteimprove.ai :

Serveur MCP de Siteimprove.ai : Intègre directement l'agent d'accessibilité de Siteimprove.ai dans des environnements conçus nativement pour l'IA tels qu'Anthropic Claude, Lovable, VS Code, Figma ou encore d'autres outils de construction fondés sur l'IA. L'agent d'accessibilité de Siteimprove.ai analyse, détecte et corrige les problèmes d'accessibilité au fur et à mesure de la création du contenu ; il ne se contente pas de signaler les non-conformités, il les résout. Siteimprove.ai va au-delà de la détection des problèmes ; l'agent d'accessibilité boucle la boucle.





Intègre directement l'agent d'accessibilité de Siteimprove.ai dans des environnements conçus nativement pour l'IA tels qu'Anthropic Claude, Lovable, VS Code, Figma ou encore d'autres outils de construction fondés sur l'IA. L'agent d'accessibilité de Siteimprove.ai analyse, détecte et corrige les problèmes d'accessibilité au fur et à mesure de la création du contenu ; il ne se contente pas de signaler les non-conformités, il les résout. Siteimprove.ai va au-delà de la détection des problèmes ; l'agent d'accessibilité boucle la boucle. Module d'extension pour Figma : Signale les problèmes d'accessibilité dans Figma pendant que le concepteur travaille encore, avant que la conception ne passe à la phase de développement. Ce module d'extension permet bien plus qu'une simple détection : les concepteurs peuvent enregistrer des rapports d'audit complets directement dans le canevas de Figma, utiliser un outil d'analyse du daltonisme capable de capturer et d'enregistrer des copies d'écran au sein même du canevas, et accéder à davantage de règles d'accessibilité que n'en proposent la plupart des autres outils dans Figma. Cette exhaustivité témoigne de l'excellence connaissance sectorielle de Siteimprove et de ses compétences en matière de normes ; elle intègre une évaluation de l'accessibilité de niveau entreprise dès la phase de conception.

« Le point de départ de la création de contenu a changé. Grâce à l'IA, chacun a désormais les moyens de créer des expériences numériques. Claude, Lovable, Figma, VS Code, tels sont les nouveaux environnements de création. Le serveur MCP de Siteimprove.ai, qui se connecte désormais directement à ces outils mis au point nativement pour l'IA, assortit ainsi la phase de création d'exigences de conformité et de performance du contenu et étend nos connexions entre agents à plus de 40 partenaires de l'écosystème. » — Nayaki Nayyar, directrice générale de Siteimprove.

Ces nouvelles fonctionnalités étendent la portée de la plateforme unifiée d'intelligence de contenu agentique Siteimprove.ai à l'ensemble du cycle de vie du contenu, depuis les premières décisions de conception jusqu'à l'expérience qui sera retenue pour la publication. Aux côtés de l'agent d'accessibilité, l'agent de recherche et l'agent de contenu de Siteimprove.ai se connectent via la même couche MCP pour garantir, au sein d'une même plateforme, non seulement l'accessibilité de chaque expérience créée, mais aussi son optimisation en vue de la découvrabilité par l'IA.

Les entreprises ne se contentent pas de corriger plus rapidement le contenu inaccessible. Elles évitent dès le départ d'en créer.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.siteimprove.com/platform/accessibility/.

À propos de Siteimprove

Fondée en 2003, la société Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à sa plateforme d'intelligence de contenu agentique qui unifie l'accessibilité, l'analyse, le référencement naturel/l'optimisation pour les moteurs de réponse et la stratégie de contenu. Aujourd'hui, les entreprises du classement Forbes Global 2000 dans les secteurs de la fabrication, de l'administration, de l'enseignement supérieur, des services financiers et de la santé font confiance à la plateforme d'intelligence de contenu agentique Siteimprove.ai pour fournir un contenu performant et conforme. Basée à Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres, Siteimprove est une source de données unique exploitable pour les équipes chargées du développement et du contenu numérique de bon nombre des plus grands établissements d'enseignement, entreprises et entités gouvernementales du monde. Siteimprove est détenue majoritairement par Nordic Capital.

Relations avec la presse pour Siteimprove : [email protected]