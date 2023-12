LeddarTech wird börsennotiertes Unternehmen nach Zusammenschluss mit Prospector Capital Corp. und startet Nasdaq-Handel unter dem Tickersymbol „LDTC"

QUEBEC, 22. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech®, ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion und Wahrnehmungssoftwaretechnologie für moderne Fahrerassistenzsysteme (FAS) und autonomes Fahren (AF) bereitstellt, hat seinen Unternehmenszusammenschluss mit Prospector Capital Corp. abgeschlossen, der am 13. Juni 2023 angekündigt worden war. Seit Handelsbeginn am 22. Dezember 2023 werden die LeddarTech-Stammaktien und -Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien am Nasdaq Global Market unter den Tickersymbolen „LDTC" bzw. „LDTCW" notiert.

Als reines Softwareunternehmen für die Automobilindustrie bietet LeddarTech einen wesentlichen Teil des Software-Stacks für FAS und AF. Die Technologie von LeddarTech bietet Fahrzeugen effektivere Wahrnehmungsmodelle durch eine signifikant verbesserte Echtzeit-3D-Ansicht der Fahrzeugumgebung, die den Kern eines intelligenten Fahrzeugs bildet. Der KI-basierte Ansatz der Low-Level-Sensorfusion-Software trägt dazu bei, die Entwicklungs- und Systemkosten von Tier-1-Zulieferern und Erstausrüstern zu senken, die Leistung zu verbessern und den Wartungsaufwand zu reduzieren.

Die einzigartige Softwarelösung von LeddarTech kommt in einer Zeit auf den Markt, in der sich die Automobilindustrie an einem entscheidenden Wendepunkt befindet. Erstausrüster und Tier-1/2-Zulieferer rüsten Fahrzeuge mit mehr Sensoren aus als je zuvor – mit dem Versprechen, die Sicherheit durch verbesserte FAS-Anwendungen zu erhöhen und so den Weg für vollständig autonomes Fahren in der Zukunft zu ebnen. Die Industrie hat den Übergang zu „Software-definierten Fahrzeugen" eingeleitet. Vor diesem Hintergrund haben die Erstausrüster eine „Software-first"-Denkweise übernommen, um besser integrierte, kosteneffiziente und flexible Fahrzeugarchitekturen zu entwickeln, die einfacher zu warten sind und durch kontinuierliche Software-Updates aktualisiert werden können. FAS-Software repräsentiert den größten Markt im Bereich der Automobilsoftware und wird laut Schätzungen bis 2030 um jährlich 11 % auf 42 Mrd. US-Dollar wachsen1.

„Es war ein Privileg, zehn Jahre lang als CEO bei LeddarTech tätig zu sein. Ich bin sehr erfreut, dass wir nach unserem Zusammenschluss mit Prospector diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben und nun ein börsennotiertes Unternehmen geworden sind. Seit Ankündigung der Transaktion hat LeddarTech 58,6 Mio. US-Dollar an Bruttokapital aufgenommen (44 Mio. US-Dollar über eine wandelbare PIPE und 14,6 Mio. US-Dollar aus dem SPAC-Trust), um Markteinführung und Wachstum der LeddarTech-Technologie zu unterstützen. Die Partnerschaft mit Prospector und die Aufstockung des Betriebskapitals werden dazu beitragen, unsere Marktposition im Bereich der Automobilsoftware weiter zu stärken", so der scheidende CEO Charles Boulanger. „Wie bereits angekündigt wird Frantz Saintellemy, unser langjähriger President und COO, nun die Funktion des Chief Executive Officer übernehmen, um LeddarTech in die nächste Wachstumsphase zu führen. Ich freue mich darauf, dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Board of Directors von LeddarTech zu dienen", fügt Boulanger an.

„Ich danke Charles – auch im Namen der Belegschaft, des Vorstands und der Investoren des Unternehmens – aufrichtig für die herausragende Arbeit, die er in den vergangenen zehn Jahren geleistet hat, um LeddarTech dorthin zu führen, wo es heute steht", erklärt Frantz Saintellemy, neu ernannter CEO von LeddarTech. „Die zusätzliche Verantwortung als CEO von LeddarTech nehme ich gerne an und freue mich darauf, unser Team in die Zukunft zu führen. Die Marktchancen sind enorm, und das positive Echo von mehreren Tier-1- und OEM-Kunden auf unsere spannende Automobilsoftware bestätigt meine Überzeugung, dass LeddarTech den Weg zu einem führenden Anbieter von Automobilsoftware eingeschlagen hat."

„Auf der Grundlage meiner Erfahrungen bei Qualcomm bin ich fest davon überzeugt, dass LeddarTech ein disruptiver Marktführer bei softwarebasierten Lösungen für FAS und AF sein wird, die sicherer, leistungsfähiger und kostengünstiger sind", ergänzt Derek Aberle, der kürzlich zum Vorsitzenden des Board of Directors bei LeddarTech ernannt wurde und bisher als CEO bei Prospector Verantwortung trug. „Ich bin hocherfreut über die Chance, LeddarTech zusammen mit Frantz und dem restlichen Führungsteam als einen weltweit führenden Anbieter von FAS- und AF-Software zu etablieren und dafür zu arbeiten, einen signifikanten Anteil dieses beträchtlichen und wachsenden Marktes zu erobern."

Beratungsfirmen

TD Cowen fungiert als exklusiver Finanzberater für Prospector. Stikeman Elliott LLP und Vedder Price P.C. vertreten LeddarTech als Rechtsbeistand. Osler, Hoskin and Harcourt LLP und White & Case LLP vertreten Prospector als Rechtsbeistand. Goodwin Procter LLP tritt als Rechtsberater für TD Cowen auf.

Informationen zu LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes weltweit tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Quebec City und weiteren F&E-Zentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und vertreibt umfassende KI-basierte Low-Level-Softwarelösungen für die Sensorfusion und Wahrnehmung, die den Einsatz von FAS- und autonomen Fahranwendungen (AF) ermöglichen. Die Software von LeddarTech für die Automobilindustrie setzt fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen zur Erstellung präziser 3D-Modelle der Umgebung ein, wodurch die Entscheidungsfindung verbessert und die Navigation sicherer wird. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie ist für OEMs und Tier-1/2-Zulieferer verfügbar und ermöglicht die effiziente Implementierung von FAS-Lösungen für Straßen- und Geländefahrzeuge.

LeddarTech hat mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung hervorgebracht und über 150 Patente angemeldet (80 davon wurden bereits erteilt), die die FAS- und AF-Funktionen verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu gestalten: Genau das ist die Motivation von LeddarTech, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech erhalten Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube.

Informationen zur Prospector Capital Corp.

Prospector ist eine spezialisierte Übernahmefirma, die gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Unternehmen mit innovativen und hochdifferenzierten Lösungen für den Technologiesektor. Das Unternehmen wird von einem Team erfahrener Investoren und Führungskräfte (darunter zwei ehemalige Presidents von Qualcomm) geleitet, deren Schwerpunkt auf der Identifizierung von und der Investition in wachstumsstarke Unternehmen mit überzeugenden Managementteams und attraktiven Marktchancen liegt. Die Wertpapiere von Prospector werden an der Nasdaq unter den Börsenkürzeln „PRSR", „PRSRU" und „PRSRW" gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung verstanden werden (zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze). Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur Notierung der Stammaktien von LeddarTech und der Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien an der Nasdaq sowie Aussagen zu LeddarTechs erwarteter Strategie, zukünftigen Operationen, Aussichten, Zielen und Finanzprognosen sowie anderen finanziellen Kennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Aussagen, die prognostischer Natur sind und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und unter anderem Wörter wie „können", „werden", „sollten", „würden", „erwarten", „antizipieren", „planen", „wahrscheinlich", „glauben", „schätzen", „projizieren", „beabsichtigen" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die keine historischen Fakten beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf derzeitigen Einschätzungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und keine Garantie für zukünftige Erfolge darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: (i) die Möglichkeit, dass die prognostizierten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses und die erwartete steuerliche Behandlung des Unternehmenszusammenschlusses nicht eintreten; (ii) das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder andere Vergleiche oder Untersuchungen zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen; (iii) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (iv) mögliche Beeinträchtigungen durch den Unternehmenszusammenschluss oder sonstige Störungen, die dem Geschäft von LeddarTech schaden könnten; (v) die Fähigkeit von LeddarTech, Schlüsselpersonal zu halten, anzuwerben und einzustellen; (vi) mögliche negative Reaktionen in den Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien infolge des Abschlusses des Unternehmenszusammenschlusses oder durch den Zusammenschluss bedingte Änderungen dieser Beziehungen; (vii) potenzielle wirtschaftliche Unsicherheiten, einschließlich Änderungen bestehender Geschäftsbeziehungen nach dem Unternehmenszusammenschluss, die sich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit von LeddarTech auswirken könnten; (viii) legislative, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen; (ix) Unvorhersehbarkeit und Schwere von Katastrophen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, Kriegsausbrüche oder Kampfhandlungen und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche (einschließlich COVID-19) sowie die Reaktion des Managements auf die vorgenannten Faktoren; (x) Zugang zu Kapital und Finanzierung und die Fähigkeit von LeddarTech, Schuldverpflichtungen einzuhalten; und (xi) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den bei der U. S. Securities and Exchange Commission (die „SEC") eingereichten Berichten von LeddarTech und Prospector aufgeführt sind, einschließlich der Risikofaktoren, die im endgültigen Prospekt von LeddarTech enthalten sind, der am 4. Dezember 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Die vorausgehende Liste der wesentlichen Faktoren ist nicht erschöpfend. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, verpflichtet sich LeddarTech weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, noch andere zukunftsgerichtete Aussagen zu machen.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und zugehörige Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle weiteren Marken, Produktnamen und Markennamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen der jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

KONTAKT: Daniel Aitken, Vizepräsident, Globales Marketing, Kommunikation und Investorenbeziehungen, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 [email protected] investors.LeddarTech.com; Ansprechpartner für Investoren: Kevin Hunt, ICR Inc., [email protected]; Ansprechpartner für die Finanzmedien: Dan Brennan, ICR Inc., dan.brennan@icrinc.com

1 Quelle: McKinsey „Outlook on the automotive software and electronics market through 2030" – 3. Januar 2023.

