Legg til stillhet: Volvo CE's stillegående elektriske maskiner er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling på net

Melker Jernberg, konsernsjef for Volvo CE, sier: "Vi er alltid på utkikk etter nye måter å forbedre kundeopplevelsen på, effektivisere prosessene våre og ta i bruk nye teknologier. Så tiden er inne for å kunngjøre den nye og innovative salgsplattformen sammen med lanseringen av våre elektriske maskiner. Vi ser frem til å høre hva kundene våre mener."

Utvide kundegrunnlaget

Ved å registrere seg via forhåndsbestillingsverktøyet, som åpnes i dag på tvers av nøkkelmarkedene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Norge, og som vil bli utvidet til andre markeder i nær fremtid, reserverer kundene en plass i produksjonskøen for de elektriske maskinene. Senere vil kundene bli varslet hvis de har blitt valgt ut til å kunne legge inn en faktisk ordre på maskinene som vil slippes på markedet i løpet av sommeren.

Bygd for å ekspandere mulighetene kundene har til å kjøpe en av disse maskinene og for å utvide måten disse maskinene blir brukt på av kundene – nettportalen vil håndteres i samarbeid med lokale forhandlere. Volvo CE's søsterselskap Volvo Financial Services, den globale leverandøren av finansieringstjenester for Volvo-gruppen, støtter kjøpet av disse elektriske maskinene ved å tilby fleksible finansieringsløsninger.

Holdningskampanje for elektromobilitet

Volvo CE markerer deres første kommersielle elektriske tilbud med lanseringen av en holdningskampanje for elektromobilitet denne uken, som belyser teknologiens mange samfunnsfordeler. "Legg til stillhet"-kampanjen sentreres rundt en av de viktigste – og noen ganger oversett – fordelene med elektriske anleggsmaskiner: en reduksjon av skadelig støyutslipp.

Melker Jernberg sier: "Når vi snakker om skadelige utslipp, er det enkelt å kun fokusere på CO2. Men forskning viser at støy er like viktig. Vi trenger å gjøre en samordnet innsats for å takle begge disse utslippene hvis vi ønsker å bygge en mer bærekraftig morgendag."

Mer informasjon om de elektriske maskinene finner du her www.volvoce.com/electromobility

