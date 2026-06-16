L'entreprise Marconi Technologies sélectionnée pour fournir des radios tactiques Orion X650 à l'armée polonaise

Une sécurisation de la connectabilité mobile sur le flanc oriental de l'OTAN

MONTRÉAL, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Marconi Technologies et l'intégrateur polonais de systèmes de défense Enamor International ont été sélectionnés pour fournir à l'armée polonaise des radios MANET à haute capacité Orion X650, offrant ainsi une liaison mobile et résiliente pour les communications compatibles avec la 5G. Les livraisons, qui s'étaleront sur plusieurs années, débuteront dans le courant de cette année.

Orion X650

Ce contrat, qui soutient directement les priorités de la Pologne en matière d'investissements de défense dans le cadre de l'instrument « Agir pour la sécurité de l'Europe » (SAFE) de l'Union européenne, contribue à accélérer la modernisation militaire du pays sur le flanc oriental de l'OTAN.

L'Orion X650 est une radio tactique de sixième génération définie par logiciel, conçue pour assurer des communications à haut débit dans des environnements hostiles. Cette radio tactique est adaptée aux missions exigeant une grande agilité de fréquence et une grande capacité de survie, en mouvement comme en cas d'arrêt brusque. Dotée de quatre connecteurs radiofréquence, elle peut être configurée soit en deux canaux radio indépendants pour remplacer deux radios en réseau, soit en un seul canal prenant en charge la technologie à entrées multiples et sorties multiples (MIMO) 4x4 afin d'optimiser les performances et la résilience. Sa conception robuste garantit un fonctionnement fiable dans les airs, sur terre et en mer.

Pour les forces de défense polonaises, l'Orion X650 servira de réseau principal de transport de données reliant les nœuds de commandement et de contrôle (C2) compatibles avec la 5G pour étendre les capacités de communication mobile à large bande aux unités de première ligne et aux unités dispersées, tout en garantissant la résilience face aux menaces de guerre électronique.

« L'engagement de la Pologne à développer des capacités de défense souveraines et résilientes correspond à la vision de notre entreprise basée au Canada », a déclaré Alain Cohen, directeur général de Marconi Technologies. « Le choix de notre partenaire polonais, Enamor International, pour la livraison de l'Orion X650 sur le flanc oriental de l'OTAN ne se résume pas à une simple collaboration entre deux entreprises afin de remporter un contrat ; c'est la preuve que des alliés partageant les mêmes valeurs, qui investissent sérieusement dans leur propre défense, peuvent trouver de véritables partenaires au sein des différents tissus industriels. »

Cette sélection fait suite à une série d'essais approfondis menés sur le terrain, au cours desquels les radios Orion installées sur des drones, des véhicules et des postes fixes ont permis de valider leur interopérabilité, leur débit et leur flexibilité opérationnelle sur des sites dispersés à travers toute la Pologne.

Par leur partenariat, Marconi et Enamor International contribuent à la modernisation globale des communications tactiques en Pologne, à mesure de l'avancée, jusqu'en 2030, des programmes financés par l'instrument SAFE.

À propos de Marconi Technologies

Entreprise de technologie de défense dirigée par d'anciens combattants, Marconi Technologies a son siège social à Montréal, au Québec, et dispose de sites de développement et de fabrication au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Marconi met au point et fabrique des systèmes de communication de pointe à double usage couvrant l'ensemble du spectre tactique, allant des radios tactiques à portée optique aux communications à diffusion troposphérique et par satellite au-delà de la portée optique, afin de faciliter la prise de décision et de favoriser l'autonomie. L'entreprise a déjà livré des milliers de systèmes à l'OTAN et aux forces alliées à travers le monde.

Contact : Fabrice Giguère, Swell Communications, [email protected], 514 262-2437