„Leoparden-Ästhetik" erhellt den Gran Galà del Calcio als LEPAS L8 eine neue Ära der Premium-Mobilitätsleistung definiert

MAILAND, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 1. Dezember hatte die neue globale NEV-Marke der Chery-Gruppe, LEPAS, einen eleganten Auftritt als Hauptsponsor und exklusiver Automobilpartner bei der prestigeträchtigen Gran Galà del Calcio 2025 und präsentierte ihr Flaggschiff LEPAS L8.

LEPAS L8

Die Italian Football Awards sind die höchste Auszeichnung im italienischen Fußball, über die die Profispieler direkt abstimmen. Die Veranstaltung hält den Geist des Fußballs hoch und entwickelt sich zu einem Fest, das die Ernsthaftigkeit der Zeremonie mit erstklassiger Unterhaltung verbindet. Sie bringt Spitzensportler zusammen, die die Philosophie des Zusammenspiels von Eleganz und Kraft verkörpern.

Diese Philosophie fügt sich nahtlos in das von LEPAS propagierte Elegante Fahrerlebnis ein. Im dichten Stadtverkehr beschleunigt der LEPAS L8 im reinen Elektromodus bei niedrigen Geschwindigkeiten sanft und leise - wie ein Spieler, der ruhig durch eine enge Verteidigung dribbelt. Wenn schnelle Leistung gefragt ist, arbeiten Motor und Elektroantrieb parallel und ermöglichen souveräne Überholmanöver und agile Manöver, die an die explosiven und doch eleganten Durchbrüche von Spitzenspielern auf dem Spielfeld erinnern.

Während der Preisverleihung überreichte LEPAS als Hauptsponsor den Preis Allenatore dell' Anno 2025. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur eine Hommage an das Streben des Fußballs nach Perfektion und sein Engagement für Gnade, sondern spiegelt auch das gemeinsame Streben nach professioneller Exzellenz wider. So wie Spitzenspieler das Spielfeld souverän erobern, definiert LEPAS mit seiner Philosophie des „Eleganten Fahrens" die Premium-Mobilität neu.

LEPAS, positioniert als „Preferred Brand for Elegant Mobility Life", verkörpert die Philosophie von „Drive Your Elegance". Sein Name leitet sich von Leopard ab, der Geschwindigkeit, Kraft und Eleganz symbolisiert - was das von der Natur inspirierte Leopard Aesthetics Design widerspiegelt - und von Leap und Passion, die für globale Visionen und lebendige Energie stehen.

Bei der Präsentation im Innen- und Außenbereich beeindruckte der LEPAS L8 die Gäste mit von der Natur inspirierten Farben, Scheinwerfern mit vertikalen Pupillen, die an den Blick eines Leoparden erinnern, und einer fließenden Silhouette, die Kraft und Anmut miteinander verbindet. Der LEPAS L8 basiert auf der innovativen New-Energy-Plattform der Chery-Gruppe und wurde entwickelt, um die Fünf-Sterne-Norm des Euro NCAP 2026 zu erfüllen. Die Leistung des LEPAS L8 spiegelt die professionelle Exzellenz der Spitzensportler auf dem Spielfeld wider und zog die Aufmerksamkeit der hochrangigen Gäste der Veranstaltung auf sich.

LEPAS wird 2026 offiziell auf den italienischen Markt kommen und den europäischen Verbrauchern ein raffiniertes Design, intelligente Technologie und eine neue elegante Mobilitätslösung bieten.

