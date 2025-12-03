« L'esthétique léopard » illumine le Gran Galà del Calcio, alors que la LEPAS L8 définit une nouvelle ère de performances de mobilité haut de gamme

MILAN, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 1er décembre, lors du prestigieux Gran Galà del Calcio 2025, LEPAS, la nouvelle marque mondiale de NEV du groupe Chery, a fait une apparition élégante en tant que sponsor principal et partenaire automobile exclusif, en présentant son fleuron LEPAS L8.

LEPAS L8

Les Italian Football Awards constituent la plus haute distinction du football italien, tous les prix étant décernés directement par les joueurs professionnels. Cet événement, qui perpétue l'esprit d'excellence du football, se transforme en une célébration qui allie la gravité de la cérémonie à des divertissements de premier ordre. Il réunit des athlètes d'élite qui incarnent la philosophie selon laquelle l'élégance et la puissance coexistent.

Cette philosophie s'aligne parfaitement sur l'expérience de conduite élégante , défendue par LEPAS. Dans les embouteillages urbains, le mode électrique pur à basse vitesse de la LEPAS L8 offre une accélération douce et silencieuse, à l'instar d'un joueur qui dribble calmement une défense serrée. Lorsqu'une puissance rapide est requise, son moteur et sa propulsion électrique fonctionnent en parallèle, permettant des dépassements en toute confiance et des manœuvres agiles, faisant écho aux percées explosives mais élégantes des meilleurs joueurs sur le terrain.

Au cours de la cérémonie de remise des prix, LEPAS, en tant que sponsor principal, a remis le prix Allenatore dell' Anno 2025. Cette collaboration n'est pas seulement un hommage à la recherche de la perfection et à l'engagement de la grâce dans le football, elle reflète également l'insistance commune sur l'excellence professionnelle. Tout comme les meilleurs joueurs conquièrent le terrain avec assurance, LEPAS redéfinit la mobilité haut de gamme avec sa philosophie « Elegant Driving ».

LEPAS, qui se positionne comme la « marque préférée pour une vie de mobilité élégante », incarne la philosophie « Drive Your Elegance ». Son nom s'inspire du léopard, qui symbolise la vitesse, la puissance et l'élégance - reflétant son design Leopard Aesthetics inspiré de la nature - ainsi que de Leap et Passion, qui signifient une vision globale et une énergie vibrante.

En intérieur comme en extérieur, la LEPAS L8 a impressionné les visiteurs avec ses couleurs inspirées de la nature, ses phares à pupilles verticales évoquant le regard d'un léopard et sa silhouette fluide mêlant puissance et grâce. Construite sur la plateforme innovante de nouvelle énergie du groupe Chery et développée pour répondre à la norme Euro NCAP 2026 cinq étoiles, la performance de la LEPAS L8 reflète l'excellence professionnelle démontrée par les athlètes de haut niveau sur le terrain, captant l'attention des invités distingués lors de l'événement.

LEPAS fera officiellement son entrée sur le marché italien en 2026, apportant aux consommateurs européens un design raffiné, une technologie intelligente et un nouveau choix de mobilité élégante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837501/Image.jpg