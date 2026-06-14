Les stars du football qui ne participeront pas à la Coupe cet été reçoivent une invitation de l'Équateur

GUAYAQUIL, Équateur, 14 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le secrétaire au Tourisme de l'Équateur a lancé Ecuador 2026, une campagne touristique internationale qui utilise le football comme tremplin pour promouvoir le pays auprès d'un public international lors de l'un des événements les plus médiatisés de ce sport.

Cette initiative s'adresse à un groupe de footballeurs de renommée internationale qui ne participeront pas au grand tournoi international de cet été. À travers des panneaux d'affichage et des messages personnalisés diffusés dans les villes où ces joueurs vivent et jouent, l'Équateur les invite à envisager le pays comme une destination pour leurs vacances.

Si les messages s'adressent aux joueurs eux-mêmes, la campagne vise également à toucher les millions de supporters qui voient ces panneaux d'affichage dans ces mêmes villes. En tirant parti de la notoriété des stars mondiales du football, Ecuador 2026 vise à positionner le pays comme une destination de choix pour les voyageurs internationaux, en mettant en avant son mélange unique de biodiversité, de culture, de gastronomie et d'attractions naturelles.

« L'Équateur est un pays où les voyageurs peuvent découvrir des volcans, des plages, la forêt amazonienne, des villes historiques et les îles Galápagos au cours d'un seul et même voyage », a déclaré le secrétaire au Tourisme de l'Équateur. « À travers cette campagne, nous avons souhaité tirer parti de la portée mondiale du football pour faire connaître l'Équateur à de nouveaux publics et inviter les visiteurs à découvrir tout ce que notre pays a à offrir. »

Dans le cadre de cette initiative, le secrétaire au Tourisme de l'Équateur se tient prêt à faciliter les visites de toutes les célébrités invitées qui souhaiteraient découvrir le pays par elles-mêmes. Cette campagne vise toutefois principalement à promouvoir l'Équateur à l'échelle internationale et à inciter les voyageurs provenant des pays d'origine des joueurs et des villes hôtes à envisager l'Équateur comme destination pour leurs prochains voyages.

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