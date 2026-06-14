Les stars du football qui ne participeront pas à la Coupe cet été reçoivent une invitation de l'Équateur

News provided by

Ecuador's Secretary of Tourism

Jun 14, 2026, 01:58 ET

GUAYAQUIL, Équateur, 14 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le secrétaire au Tourisme de l'Équateur a lancé Ecuador 2026, une campagne touristique internationale qui utilise le football comme tremplin pour promouvoir le pays auprès d'un public international lors de l'un des événements les plus médiatisés de ce sport.

Continue Reading
MADRID_ECUADOR_20262
MADRID_ECUADOR_20262

Cette initiative s'adresse à un groupe de footballeurs de renommée internationale qui ne participeront pas au grand tournoi international de cet été. À travers des panneaux d'affichage et des messages personnalisés diffusés dans les villes où ces joueurs vivent et jouent, l'Équateur les invite à envisager le pays comme une destination pour leurs vacances.

Si les messages s'adressent aux joueurs eux-mêmes, la campagne vise également à toucher les millions de supporters qui voient ces panneaux d'affichage dans ces mêmes villes. En tirant parti de la notoriété des stars mondiales du football, Ecuador 2026 vise à positionner le pays comme une destination de choix pour les voyageurs internationaux, en mettant en avant son mélange unique de biodiversité, de culture, de gastronomie et d'attractions naturelles.

« L'Équateur est un pays où les voyageurs peuvent découvrir des volcans, des plages, la forêt amazonienne, des villes historiques et les îles Galápagos au cours d'un seul et même voyage », a déclaré le secrétaire au Tourisme de l'Équateur. « À travers cette campagne, nous avons souhaité tirer parti de la portée mondiale du football pour faire connaître l'Équateur à de nouveaux publics et inviter les visiteurs à découvrir tout ce que notre pays a à offrir. »

Dans le cadre de cette initiative, le secrétaire au Tourisme de l'Équateur se tient prêt à faciliter les visites de toutes les célébrités invitées qui souhaiteraient découvrir le pays par elles-mêmes. Cette campagne vise toutefois principalement à promouvoir l'Équateur à l'échelle internationale et à inciter les voyageurs provenant des pays d'origine des joueurs et des villes hôtes à envisager l'Équateur comme destination pour leurs prochains voyages.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2996966/MADRID_ECUADOR_20262.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Las estrellas del fútbol que se perdieron la Copa de este verano reciben una invitación de Ecuador

Las estrellas del fútbol que se perdieron la Copa de este verano reciben una invitación de Ecuador

La Secretaría de Turismo de Ecuador ha lanzado Ecuador 2026, una campaña turística internacional que utiliza el fútbol como plataforma para...
Fußballstars, die beim diesjährigen Sommerturnier fehlen, erhalten eine Einladung aus Ecuador

Fußballstars, die beim diesjährigen Sommerturnier fehlen, erhalten eine Einladung aus Ecuador

Die ecuadorianische Tourismusbehörde hat „Ecuador 2026" gestartet, eine internationale Tourismuskampagne, die den Fußball als Plattform nutzt, um das ...
More Releases From This Source

Explore

General Sports

General Sports

Advertising

Advertising

Travel

Travel

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics