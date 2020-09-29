联邦法官命令川普政府停止拒发羁押人员疫情救济

加利福尼亚州奥克兰2020年9月29日 /美通社/ -- 2020年9月24日， 美国加州北区地方法院的Phyllis J. Hamilton法官发布命令，核准全国范围内被关押在州和联邦监狱的人员提起集体诉讼，并批准原告的初步禁令请求，要求美财政部、国税局和美国（以下简称“被告”）停止以原告或任何该团体成员的监禁状态为由扣发CARES法案项下的刺激金。

财政部监察长的一份报告证实，截至2020年5月初，国税局认定至少有8万名羁押人员有资格获得支付，总额超过1亿美元。因此，此项法官命令将带来向该团体人员发放其亟需的总额超过1亿美元的经济援助。

国会通过了CARES法案以在新冠疫情引发的经济危机期间提供急需的经济援助。羁押人员及其在监狱外的家人是美国面对最严重经济困难的群体之一。事实上，一项研究显示，羁押人员在入狱前的收入中位数只有19,185美元，而非羁押人员的收入中位数为41,250美元。低收入家庭中有亲属坐牢的可能性不合比例地偏高。 黑人、拉丁裔和土著家庭也是如此。

然而，财政部拒绝向符合条件的羁押人员发放国会批准的刺激金，从而进一步加剧了他们及其家人所遭受的经济困境。

该诉讼称，超过140万的羁押人员受到被告行为的影响。许多人依赖在外亲友提供的经济援助，而这些亲友已经因当前的经济危机而深受影响。

原告是Colin Scholl和Lisa Strawn。为其和所提议团体代理诉讼的Lieff Cabraser法律团队包括Kelly M. Dermody, Yaman Salahi和Jalle H. Dafa，以及平等正义协会的Eva Jefferson Paterson、Mona Tawatao、Lisa Holder和Christina Alvernaz。Kelly Dermody和Eva Paterson被任命为联席团体律师。

被告包括美国财政部长斯蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）、美国国税局局长查尔斯·雷蒂格（Charles Rettig）、美国财政部、美国国税局和美利坚合众国。

如需更多信息，请访问lieffcabraser.com/cares-act-relief。

该案为Colin Scholl等人诉 Steven Mnuchin等。案件编号为20-cv-05309-PJH。

Equal Justice Society

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SOURCE Equal Justice Society