聯邦法官證明集體訴訟，命令特朗普政府停止拒絕向囚禁人士提供疫情救助資金

加州奧克蘭2020年9月29日 /美通社/ -- 2020年9月24日，美國加州北區地方法院法官 Phyllis J. Hamilton 發出命令，證明全國被州及聯邦監獄囚禁的人士批准原告動議提出初步禁令，要求美國財政部、美國國稅局及美利堅合眾國（「被告」）停止僅根據其囚禁身份，扣留原告或任何集體訴訟成員的《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案》（CARES 法案）刺激資金。

財政部監察長的報告證實，截至2020年5月初，美國國稅局已確定至少80,000 名在囚人士有資格獲得超過1億美元的付款。因此，法官的命令有迫切需要將超過1億美元的經濟援助交付給集體訴訟成員。

國會通過了《CARES 法案》，以在2019新型冠狀病毒病疫情引發的經濟危機期間提供急需的經濟援助。囚禁者及其外部家庭是該國經濟的弱勢人士。事實上，根據一項研究顯示，囚禁的人在入獄前的平均收入僅為19,185美元，相比之下，非囚禁的人的平均收入為41,250美元。低收入家庭擁有在囚親戚的可能性更大。黑人、拉丁裔及土著家庭也是如此。

但是，財政部拒絕向國會批准向合資格的在囚人士發放刺激資金，從而進一步加劇他們及其家庭遭受經濟的不利影響。

該訴訟指控被告的行動影響了超過140萬在囚者。許多人依靠外部朋友或家人的財政援助，但這些人已經受到目前的經濟危機影響。

原告是Colin Scholl及Lisa Strawn。代表他們的Lieff Cabraser法律團隊及提議的集團訴訟是Kelly M. Dermody、Yaman Salahi 及Jalle H.Dafa，以及Eva Jefferson Paterson、Mona Tawatao、Lisa Holder及Equal Justice Society的Christina Alvernaz。Kelly Dermody及Eva Paterson 獲任命為共同領導集團訴訟的法律顧問。

被告為財政部長Steven Mnuchin、美國國稅局局長Charles Rettig、美國財政部、美國國稅局和美利堅合眾國。

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案件各方是Colin Scholl等與Steven Mnuchin等。案件編號：20-cv-05309-PJH。

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SOURCE Equal Justice Society