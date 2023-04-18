联邦法院裁定在密西西比州对接种州强制疫苗入学提供宗教豁免

密西西比格尔夫波特2023年4月18日 /美通社/ -- Siri & Glimstad LLP在听证会后宣布了一项法庭裁决，内容为联邦法院裁定《第一项修正案》要求密西西比州在2023年7月15日之前为其居民提供宗教豁免，即该州居民的子女未接种一项或多项州强制疫苗也可入学。

在听证会结束后不久就印发了一份法院判决摘要书的书面条目，其中规定：

在区法官Halil S. Ozerden面前快速记录诉讼：于2023年4月17日就原告动议的预先禁令举行听证会。法院听取了证词和其他论点。出于记录中所述的理由，并在随后的书面裁定书中详细说明，法院将批准原告的动议。从2023年7月15日起，被告Daniel P. Edney及其州卫生部官员身份……其官员、代理人、服务人员和员工，以及与他们积极合作或参与活动的任何人，将被禁止执行密西西比州法典第41-23-37条［密西西比州强制入学疫苗接种法]，除非他们为个人提供疫苗接种宗教豁免选项。

密西西比州是不对学生提供入学宗教豁免的仅有六个州之一。许多父母虔诚地信奉禁止子女接种疫苗的宗教信仰，其原因包括疫苗涉及或疫苗的开发使用堕胎和流产胎儿细胞系。这些父母如要将子女送进学校读书就不得不违背虔诚的宗教信仰，这让他们陷于极其艰难的境地。

拒绝认可宗教豁免对这些儿童造成了不必要的伤害，致使他们的父母不得不选择在家教育子女或迁出该州，往往是直接跨州在邻近州入学，但仍然长驻在密西西比州。

密西西比州为有医疗原因的孩子提供了非宗教豁免，这表明该州可接纳未接种疫苗的学生。但却简单地选择不给予宗教豁免，将这些信仰灵魂永生的父母置于岌岌可危的境地。联邦法院同意，若不提供宗教豁免则不能提供非宗教豁免，因为这样做违反了《第一修正案》，原告为此感到欢欣鼓舞。

该案的6名原告均为来自该州各地的父母，其中一位家长不得不在自己的私立基督教学校拒收自己的女儿，因为他无法违背自己的宗教信仰而让女儿入学。

法官Ozerden通过法庭作出了一项深思熟虑的暂定裁决，认可宗教自由在该州受到侵犯的重要性和严重性，后续将签发一份书面裁定书。

我们期待与卫生部合作建立关于宗教豁免的流程。

Informed Consent Action Network为这项诉讼提供诉讼资金。

原告律师包含Aaron Siri、Elizabeth A. Brehm、Walker Moller以及来自Siri & Glimstad LLP的Catherine Cline和来自Attorney at Law, PLLC.的Chris Wiest。

Siri & Glimstad LLP

SOURCE Siri & Glimstad LLP