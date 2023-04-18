聯邦法院恢復對在密西西比州上學之人士的州疫苗強制令宗教豁免

密西西比州格爾夫波特2023年4月18日 /美通社/ -- Siri & Glimstad LLP 宣布，經過證據聽證會後，聯邦法院裁定第一修正案要求密西西比州需在 2023 年 7 月 15 日前，為該州居民提供宗教豁免權，使其子女可以在不接受一種或多種州指定疫苗的情況下上學。

聽證會結束後，法院的案件摘要隨即發佈一份書面記錄：

地區法官 Halil S. Ozerden 主持的訴訟之記錄條目：聽證會於 2023 年 4 月 17 日舉行，討論原告的初步禁制令動議。法院聽取了證詞和附加論述。出於記錄中所述的原因，以及將在隨後的書面命令中進一步詳細說明的原因，法院將同意原告的動議。從 2023 年 7 月 15 日起，被告 Daniel P. Edney，官方身份為州衛生官員…其政府官員、代理人、政府職員和僱員，以及任何與他們有積極合作和參與的人士，除非他們提供選項來讓個人申請對疫苗接種要求的宗教豁免權，否則將被禁止執行密西西比州法典第 41-23-37 條 [密西西比州的強制學校疫苗接種法]。

密西西比是僅有的六個沒有為學生提供宗教豁免權的州之一。許多父母的虔誠宗教信仰不容許他們的孩子接種疫苗，原因包括開發疫苗所使用的墮胎產物和墮胎胎兒細胞系產物。這些父母被推到左右為難的困境，被迫違反他們虔誠的宗教信仰才能讓孩子上學。

拒絕承認宗教豁免權為這些孩子帶來不必要的傷害，迫使他們的父母在家教育或搬離該州，他們往往要直接越過邊界到鄰近的州上學，但實際上仍是在密西西比州生活。

密西西比州向因為健康原因的人士提供非宗教豁免權，反映該州可以容納未接種疫苗的學生。當父母認為孩子的不朽靈魂會受到危害時，州政府只選擇不提供豁免權。原告非常高興聯邦法院同意州政府不能僅提供非宗教豁免權而不提供宗教豁免權，且州政府的做法違反了第一修正案。

此案件的六名原告包括全州各地的家長，其中包括一位牧師，他不得不將自己的女兒排除在自己的私立基督教學校之外，因為他不能按照自己的宗教信仰讓她上學。

Ozerden 法官發表了思慮周詳的臨時判決，承認該州對宗教自由的侵犯相當嚴重且值得重視，並將會發布一份書面命令。

我們期待在制定宗教豁免權的過程與衛生部合作。

Informed Consent Action Network 為本訴訟提供訴訟資金。

原告律師包括 Siri＆Glimstad LLP 的 Aaron Siri、Elizabeth A. Brehm、Walker Moller 和 Catherine Cline，以及 Chris Wiest, Attorney at Law, PLLC 的 Chris Wiest。

Siri & Glimstad LLP

SOURCE Siri & Glimstad LLP