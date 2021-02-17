联邦政府奖学金项目开放2022年项目申请

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Center For Applied Linguistics

Feb 17, 2021, 06:11 ET

华盛顿2021年2月17日 /美通社/ -- English for Heritage Language Speakers（EHLS，传统语言传承者英语提升专修）项目开始接受申请 ，截止时间为2021年7月8日。

EHLS是一个集中型、高级别的英语语言和专业技能培训项目，由联邦政府出资，帮助来自众多领域的非英语语言使用者 做好职业准备。 该项目从 1月持续到8月，包括在乔治敦大学（华盛顿校区） 为期6个月的集中学习和另外2个月的非全日制线上学习。完成EHLS项目后，毕业生须在联邦政府 国家安全相关的职位服务至少1年。

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 2022年，全额奖学金将面向具有本科学位同等学历、以阿拉伯语、阿塞拜疆语、俾路支语、班巴拉语、达理语、豪萨语、印地语、哈萨克斯坦语、 韩语、库尔德语、吉尔吉斯斯坦语、汉语、普什图语、波斯语、旁遮普语、俄语、索马里语、 塔吉克语、 塔马舍克语、 泰语、 土耳其语、乌尔都语、乌兹别克语或 越南语作为母语的美国公民。

如需了解 更多关于本奖学金项目的信息，请访问 www.ehlsprogram.org

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联系人：

Chelsea Lafferty 
项目经理
English for Heritage Language Speakers
202.355.1523
[email protected]

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1439414/EHLS_Logo.jpg  

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www.cal.org

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