联合国记者协会（UNCA）2021年度联合国及其相关机构最佳报道奖

提交报名参赛作品的截止时间为2021年9月15日。

各奖项均向全球所有新闻记者开放。奖项包括：

伊丽莎白·纽弗纪念奖（Elizabeth Neuffer Memorial Prize）。该奖项由 Alexander Bodini Foundation 赞助，为报道新冠疫情的印刷媒体（包括网络媒体、广播和电视）而设。 摩纳哥王储阿尔贝二世基金/联合国记者协会气候变化全球大奖。该奖项是为印刷媒体（包括网络媒体）和广播电视媒体设立的与气候变化、生物多样性和水资源相关的报道奖项。 里卡多·奥尔特加纪念奖（Ricardo Ortega Memorial Prize），奖励对联合国、联合国机构以及任务区的报道，由联合国文明联盟赞助。

该奖项为印刷媒体（包括网络媒、电视和广播）而设。

报名须知：

作品必须是在2019年9月至2021年8月期间出版印刷，或在广播、电视以及网络上报道的作品。

评委们将关注具有影响力、洞察力和独创性的作品，并将考虑记者的勇气、调查和报道技能。尤其欢迎来自发展中国家媒体的参赛作品。

参赛作品可以用任何一种联合国官方语言提交(英语、法语、阿拉伯语、汉语、西班牙语和俄语)，但为了方便评审过程，必须提交一份英语或法语的书面译文。

每位参赛者至多可以申请两类奖项，每项提交的作品不超过两篇（条）。接受集体作品报名参赛。

需在线提交电子文档和网络链接。

报名及作品提交方法：

报名和作品提交流程在网上进行，请登录UNCA网站并填写UNCA Awards Entry Form。

首页，请填写作者个人信息，并上传个人照片，然后以电子方式提交个人作品，需附网页链接和/或直接在报名表格上上传所有文件。

**必须在线提交电子版作品**

请注意：作品接收的截止时间为2021年9月15日。

如有疑问，请致电联合国记者协会办公室，联系电话：+1 212-963-7137，或发送邮件至[email protected]

点击此链接直接进入UNCA Awards Entry Form页面：

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

联合国记协评委会成员：Valeria Robecco（联合国记协主席）， Giampaolo Pioli（报道奖主席），Tuyet Nguyen（报道奖协调员）

United Nations Correspondents Association

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SOURCE United Nations Correspondents Association