Life Electric: Запуск бренда GWM Brazil и премьера автомобиля HAVAL H6 PHEV 4WD

БАОДИН, Китай, 28 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 23 ноября в Музее завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро компания GWM представила свой бренд и устроила мировую премьеру своего полноприводного автомобиля HAVAL H6 PHEV 4WD. Компания GWM Brazil предложит более экологичные и интеллектуальные решения на быстрорастущем латиноамериканском рынке в качестве пионера в области автомобилей на новых источниках энергии.

Life Electric: GWM Brazil brand launch & HAVAL H6 PHEV 4WD World Premiere

На мероприятии, получившем название «Завтра наступило» (Tomorrow is ON), компания GWM представила свое видение бренда, интеллектуальные электрические технологии и бизнес-план сотням СМИ и инвесторов.

Первый в мире автомобиль HAVAL H6 PHEV 4WD от GWM был произведен на заводе в г. Ирасемаполис, техническую модернизацию которого завершила компания Daimler Group ранее в этом году. Модель HAVAL H6 PHEV 4WD также использует обновленный логотип HAVAL, отражающий новейшие технологии и имидж электромобиля. Эта модель была специально разработана и адаптирована командой инженеров GWM с учетом местных дорожных условий, привычек водителей и современной сети зарядных станций. Модель отличается лучшей в своем классе дальностью хода 170 км, максимальным крутящим моментом 762 Н·м и максимальной мощностью 289 кВт благодаря технологии гибридной трансмиссии (DHT), самостоятельно разработанной компанией GWM на платформе L.E.M.O.N. (сокращение от Lightweight Electrification, Multi-purpose, Omni-protection and Networking: легкий вес, электрификация, универсальность, всесторонняя защита и сетевое взаимодействие).

«Большой запас хода модели HAVAL H6 PHEV — это выдающееся достижение, которое освобождает нас от необходимости частой зарядки. Во время тест-драйва модель быстро разгоняется до большой скорости. В ней также предусмотрено дистанционное управление с помощью приложений и голосовых команд. Это превосходный инновационный опыт», — заявил один из журналистов местных СМИ после тест-драйва.

Ожидается, что модель HAVAL H6 PHEV 4WD выйдет на рынок Бразилии в первом квартале следующего года, а в дальнейшем на нем появятся и другие электрифицированные модели. Бразилия станет исторической вехой и региональным центром компании GWM, что будет способствовать дальнейшему расширению ее сети автомобилей на новых источниках энергии на других рынках Латинской Америки.

В начале этого года компания GWM официально взяла на себя управление заводом автоконцерна Daimler в Ирасемаполисе и объявила о своем намерении осуществить интеллектуальную и цифровую трансформацию завода. В июле этого года завод посетил вице-президент Бразилии Амильтон Моран (Hamilton Mourão), который высоко оценил передовые технологии компании GWM в области интеллектуальных транспортных средств и новых источников энергии.

«Компания GWM предложит пользователям автомобили на новых энергоносителях с инновационными продуктами и новыми технологиями, предоставив им экологически чистое и интеллектуальное средство передвижения», — заявил президент компании GWM Brazil Ян Вэйци (Yang Weiqi) на конференции, посвященной запуску бренда.

Информация о компании GWM

Компания Great Wall Motor Co. Ltd. (далее — GWM), основанная в 1984 году, является международным автомобилестроительным предприятием, выпускающим автомобили под несколькими брендами. Компания GWM создала научно-исследовательские центры и центры технологических инноваций в Китае, Соединенных Штатах, Канаде, Германии, Австрии, Японии, Южной Корее, Индии и других странах и регионах. Она имеет 1301 патент и 914 патентных лицензий в области автомобилей на новых источниках энергии. Согласно стратегии компании на период до 2025 года GWM продолжит развивать взаимовыгодную промышленную экологию с партнерами по всей производственной цепочке и инвестировать в исследования и разработки для создания более экологичных, интеллектуальных и безопасных продуктов для пользователей по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1955834/GWM_HAVAL_H6_PHEV_4WD.jpg

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