LifeScan gibt für Institut den neuen Namen „LifeScan Diabetes Institute" und neuen Markenauftritt bekannt

Das Institut, früher unter dem Namen „Johnson & Johnson Diabetes Institute" bekannt, konzentriert sich weiter darauf, durch erstklassige erfahrungsorientierte Wissensvermittlung die Diabetes-Versorgung zu transformieren.

CHESTERBROOK, Pennsylvania, 7. November 2018 /PRNewswire/ -- LifeScan, Inc. – ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Blutzuckerüberwachung – gab heute für das frühere Johnson & Johnson Diabetes Institute den neuen Namen „LifeScan Diabetes Institute" und dazu einen neuen Markenauftritt bekannt. Die Umbenennung soll LifeScans neue Eigentumsverhältnisse deutlich machen. Wie schon bekanntgegeben, hat Platinum Equity, eine führende Gesellschaft für Privatinvestitionen, am 2. Oktober 2018 die Übernahme von LifeScan und des Instituts von Johnson & Johnson abgeschlossen.

Seit mehr als zehn Jahren transformiert das Institut die Diabetes-Versorgung und wird auch künftig seinem Leitbild treu bleiben, durch erstklassige erfahrungsorientierte Wissensvermittlung Lösungen für die weltweite Diabetes-Epidemie zu finden. Seit seiner Gründung 2007 haben tausende Spezialisten der Diabetes-Gesundheitsversorgung individuelle Schulungen durch das Institut erhalten, darunter über Live- und On-demand-Webinars, persönliche Programme, Video-Reihen mit Antworten aus dem klinischen Umfeld, Weiterbildungen, elektronische Lernmodule, Twitter-Chats und Rezensionen Diabetes-bezogener Literatur.

„Das LifeScan Diabetes Institute verschafft Fachleuten des Gesundheitswesens aus aller Welt Zugang zu topaktuellen Informationen über innovative Praxismodelle und Wege der Nutzung existierender Diabetes-Instrumente und -Technologien, die allesamt zu einer besseren Patientenversorgung und besseren Patientenergebnissen beitragen", so Amparo Gonzalez, Senior Director des Bereichs „Global Professional Education and Relations" des LifeScan Diabetes Institute. „Seit mehr als zehn Jahren unterstützt das LifeScan Diabetes Institute Fachleute des Gesundheitswesens aus aller Welt; es bleibt seinem Leitbild treu und freut sich darauf, auch in den kommenden Jahrzehnten die Diabetes-Versorgung zu transformieren und das Leben von Patienten zu verbessern. Wir blicken gespannt auf unsere Zukunft und das, was wir im nächsten Kapitel unserer Entwicklung erreichen können."

Zusätzlich zu seinem neuen Namen hat das LifeScan Diabetes Institute einen neuen Markenauftritt vorgestellt, darunter eine erneuerte Website und ein neues Logo, das hier zu sehen ist.

Informationen zu LifeScan, Inc.

LifeScan, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Blutzuckerüberwachung, das der Vision folgt, Menschen mit Diabetes ein beschränkungsfreies Leben zu ermöglichen. Mehr als 20 Millionen Menschen verlassen sich weltweit auf die Produkte der Marke OneTouch®, die ihnen helfen, ihre Diabetes-Erkrankung zu kontrollieren. In den USA ist LifeScan das führende Unternehmen im Bereich Blutzuckerüberwachung. Die Produkte der Marke OneTouch® werden von mehr Endokrinologen, Hausärzten und Apothekern als alle anderen Marken empfohlen. Die Plattform OneTouch Verio® kann sieben Jahre belegter Genauigkeit über mehr als 70.000 klinische Datenpunkte hinweg vorweisen1. Weitere Informationen finden Sie www.OneTouch.com.

Informationen zum LifeScan Diabetes Institute

Das LifeScan Diabetes Institute, eine weltweit angelegte Initiative, die über die letzten zehn Jahre die Diabetes-Versorgung transformiert hat, hat es zu seinem Leitbild erklärt, durch erstklassige erfahrungsorientierte Wissensvermittlung Lösungen für die weltweite Diabetes-Epidemie zu finden. Das Institut bietet eine große Bandbreite von sowohl persönlichen als auch Online-Bildungsmöglichkeiten an. Tausende Diabetes-Spezialisten haben individuelle Schulungen durchlaufen – darunter über modernste innovative Praxismodelle und über Wege, wie existierende Diabetes-Instrumente und -Technologien eingesetzt werden können –, um weltweit eine bessere Patientenversorgung und bessere Patientenergebnisse zu erreichen.

1 Setford, et al. „Seven-year surveillance of the clinical performance of a blood glucose test strip product" (Siebenjährige Überwachung der klinischen Performance eines Blutzucker-Testreifen-Produkts). Journal of Diabetes Science and Technology (2017) 1‐85

