LifeScan desvela nuevo nombre y marca de LifeScan Diabetes Institute

Anteriormente el Johnson & Johnson Diabetes Institute, mantiene su compromiso de transformar el tratamiento de la diabetes por medio del aprendizaje experimental de clase mundial

CHESTERBROOK, Pensilvania, 7 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- LifeScan, Inc., líder mundial en la medición de glucosa en la sangre, ha anunciado hoy un nuevo nombre y marca para el LifeScan Diabetes Institute, anteriormente conocido como Johnson & Johnson Diabetes Institute, que refleja la nueva titularidad de LifeScan. Como ya se había anunciado, Platinum Equity, una firma de inversiones privada de renombre, finalizó la adquisición de LifeScan y del Instituto de Johnson & Johnson el 2 de octubre de 2018.

El Instituto lleva más de una década transformando el tratamiento de la diabetes y seguirá cumpliendo su misión de abordar la epidemia mundial de diabetes por medio de aprendizaje experimental de clase mundial. Desde sus inicios en 2007, miles de especialistas en diabetes han recibido formación personalizada por parte del Instituto, tanto por medio de seminarios web en directo y bajo demanda como en modo presencial, con una serie de vídeos clínicos con respuestas, con formación continua, módulos electrónicos, chats en Twitter y revisiones de documentación sobre la diabetes.

"LifeScan Diabetes Institute ofrece a los profesionales sanitarios de todo el mundo acceso a la información más vanguardista sobre innovadores modelos de práctica y formas de uso de las herramientas y tecnologías existentes para la diabetes, que facilitan un mejor tratamiento del paciente y mejores resultados", afirmó Amparo González, directora sénior de Formación Profesional y Relaciones globales de LifeScan Diabetes Institute. "Con más de una década al servicio de los profesionales sanitarios de todo el mundo, LifeScan Diabetes Institute mantiene su compromiso con su misión y espera seguir transformando el tratamiento de la diabetes y mejorando las vidas de los pacientes en las próximas décadas. Nos emociona ver qué nos deparará el futuro y lo que podemos conseguir en el siguiente capítulo de nuestra evolución".

Además del nuevo nombre, LifeScan Diabetes Institute presentó su nueva marca, incluidos un sitio web actualizado y un nuevo logo, que se pueden ver aquí.

Acerca de LifeScan, Inc.

Con la visión de crear una vida sin límites para las personas que padecen diabetes, LifeScan, Inc. es un líder mundial en la medición de glucosa en la sangre. En todo el mundo, hay más de 20 millones de personas que dependen de los productos de la marca OneTouch® para ayudarles a gestionar su diabetes. En los Estados Unidos, LifeScan es la empresa líder de medición de glucosa en la sangre y los productos de su marca OneTouch® son los más recomendados por endocrinos, médicos de atención primaria y farmacéuticos en comparación con cualquier otra marca. La plataforma OneTouch Verio® ha demostrado una elevada precisión durante siete años a través de más de 70.000 puntos de datos clínicos1. Para obtener más información, visite: www.OneTouch.com.

Acerca de LifeScan Diabetes Institute

Con la misión de abordar la epidemia mundial de diabetes por medio del aprendizaje experimental de clase mundial, LifeScan Diabetes Institute es una iniciativa global que lleva más de una década transformando el tratamiento de la diabetes. El Instituto ofrece una amplia variedad de oportunidades formativas, tanto de forma presencial como virtual, y miles de especialistas en diabetes han recibido formación personalizada, incluida la información más vanguardista sobre innovadores modelos de práctica y formas de uso de las herramientas y tecnologías existentes para la diabetes con el fin de mejorar el tratamiento y obtener mejores resultados en pacientes de todo el mundo.

1 Setford, et al. Seven-year surveillance of the clinical performance of a blood glucose test strip product (Supervisión durante siete años del rendimiento clínico de un producto de tiras reactivas de glucosa en sangre). Journal of Diabetes Science and Technology (2017) 1‐85

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773811/lfscinstitute_Logo.jpg

Related Links

http://www.lifescan.com