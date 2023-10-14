LifeSpan Vision Ventures делает 7-ю инвестицию в реализацию миссии продления долголетия

НОРУОЛК, Коннектикут, 14 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- LifeSpan Vision Ventures, венчурная инвестиционная фирма, специализирующаяся на развитии биотехнологий, продлевающих долголетие, с гордостью объявляет о завершении своей седьмой инвестиции, отмечая очередной значительный шаг в реализации своей миссии увеличения продолжительности здоровой жизни.

LifeSpan Vision Ventures Makes 7th Investment in Pursuit of Longevity Mission

Новым пополнением портфеля LifeSpan стала компания Rejuvenation Technologies, которая использует липидные наночастицы для доставки мРНК теломеразы для восстановления длины теломер и регенеративной способности тканей. Это новое партнерство подчеркивает приверженность компании LifeSpan выявлению и поддержке компаний, которые находятся на переднем рубеже разработки революционных решений для преодоления трудностей, связанных с биологией старения и вызываемыми старением заболеваниями.

«Мы рады объявить о нашей седьмой инвестиции, продолжая настойчиво продвигаться вперед в сфере продления долголетия, — сказал Гарри Робб (Harry Robb), аналитик компании LifeSpan Vision Ventures. — Наша приверженность увеличению продолжительности здоровой жизни и обеспечению возможностей более долгой, здоровой и насыщенной жизни для всех остается в основе нашей миссии. Мы считаем, что компании, в которые мы инвестируем, сыграют определяющую роль в продвижении следующей волны биотехнологических решений, предвещающих более светлое будущее».

Недавняя инвестиция LifeSpan Vision Ventures в компанию Rejuvenation Technologies стала новым шагом в серии стратегических инвестиций, вслед за раундами финансирования таких инновационных компаний, как LIfT Biosciences, Deciduous Therapeutics и Fauna Bio, и дальнейшие инвестиции будут объявлены в предстоящие недели.

Дополнительную информацию о компании LifeSpan Vision Ventures смотрите на веб-сайте https://www.lifespanvisionventures.com/.

О компании LifeSpan Vision Ventures

Компания LifeSpan Vision Ventures является дальновидной венчурной инвестиционной фирмой, инвестирующей в сферу борьбы со старением и продления долголетия. Наша миссия заключается в поддержке и ускорении разработки инновационных методов лечения, которые продлевают здоровую жизнь, повышают качество жизни людей по мере их старения и направлены на связанные со старением проблемы. Мы стремимся за счет стратегических партнерств и инвестиций формировать будущее, в котором люди будут встречать старение с жизненными силами, устойчивостью и бесконечными возможностями.

Контакты: Гарри Робб (Harry Robb)

моб.: +44 7795042764

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2247122/logevitymission.jpg

SOURCE LifeSpan Vision Ventures