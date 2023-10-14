LifeSpan Vision Ventures делает 7-ю инвестицию в реализацию миссии продления долголетия
14 Oct, 2023, 14:34 ET
НОРУОЛК, Коннектикут, 14 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- LifeSpan Vision Ventures, венчурная инвестиционная фирма, специализирующаяся на развитии биотехнологий, продлевающих долголетие, с гордостью объявляет о завершении своей седьмой инвестиции, отмечая очередной значительный шаг в реализации своей миссии увеличения продолжительности здоровой жизни.
Новым пополнением портфеля LifeSpan стала компания Rejuvenation Technologies, которая использует липидные наночастицы для доставки мРНК теломеразы для восстановления длины теломер и регенеративной способности тканей. Это новое партнерство подчеркивает приверженность компании LifeSpan выявлению и поддержке компаний, которые находятся на переднем рубеже разработки революционных решений для преодоления трудностей, связанных с биологией старения и вызываемыми старением заболеваниями.
«Мы рады объявить о нашей седьмой инвестиции, продолжая настойчиво продвигаться вперед в сфере продления долголетия, — сказал Гарри Робб (Harry Robb), аналитик компании LifeSpan Vision Ventures. — Наша приверженность увеличению продолжительности здоровой жизни и обеспечению возможностей более долгой, здоровой и насыщенной жизни для всех остается в основе нашей миссии. Мы считаем, что компании, в которые мы инвестируем, сыграют определяющую роль в продвижении следующей волны биотехнологических решений, предвещающих более светлое будущее».
Недавняя инвестиция LifeSpan Vision Ventures в компанию Rejuvenation Technologies стала новым шагом в серии стратегических инвестиций, вслед за раундами финансирования таких инновационных компаний, как LIfT Biosciences, Deciduous Therapeutics и Fauna Bio, и дальнейшие инвестиции будут объявлены в предстоящие недели.
Дополнительную информацию о компании LifeSpan Vision Ventures смотрите на веб-сайте https://www.lifespanvisionventures.com/.
О компании LifeSpan Vision Ventures
Компания LifeSpan Vision Ventures является дальновидной венчурной инвестиционной фирмой, инвестирующей в сферу борьбы со старением и продления долголетия. Наша миссия заключается в поддержке и ускорении разработки инновационных методов лечения, которые продлевают здоровую жизнь, повышают качество жизни людей по мере их старения и направлены на связанные со старением проблемы. Мы стремимся за счет стратегических партнерств и инвестиций формировать будущее, в котором люди будут встречать старение с жизненными силами, устойчивостью и бесконечными возможностями.
Контакты: Гарри Робб (Harry Robb)
моб.: +44 7795042764
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2247122/logevitymission.jpg
SOURCE LifeSpan Vision Ventures
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