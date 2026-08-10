LINDIAN ACQUIERT LES 49 % RESTANTS POUR DÉTENIR 100 % DE L'USINE HYDROMÉTALLURGIQUE EN ACTIVITÉ DE SARECO

PERTH, Australie, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- Lindian Resources Limited (« Lindian » ou la « société ») (ASX : LIN) a le plaisir d'annoncer l'acquisition de 100 % de l'usine de traitement hydrométallurgique de carbonate mixte de terres rares (« MREC ») de SARECO, située à Stepnogorsk, au Kazakhstan (« SARECO », « CLP » ou « l'usine MREC »)[1].

Points clés

SARECO Bagging Facility

Acquisition stratégique de 100 % (contre 51 % auparavant) d'une usine de MREC en activité et bien établie, précédemment détenue et exploitée par Sumitomo Corporation (« Sumitomo ») et Kazatomprom.

SARECO est la seule usine de traitement de MREC/CLP à échelle commerciale construite et en activité en dehors de la Chine, de MP Materials Inc., Serra Verde et Lynas Rare Earths Ltd.

Le traitement MREC est prévu pour le quatrième trimestre de 2026 (conformément au lancement de la production du projet de terres rares de Kangankunde). Possibilité d'accélérer le traitement en amont grâce à des sources de matières premières et à des stocks disponibles dans le pays.

Les documents relatifs à la transaction, notamment le contrat d'achat et de vente, ont été signés.

Réalisation avec succès d'un audit préalable, couvrant les aspects techniques, juridiques, fiscaux et environnementaux, par des cabinets et consultants internationaux de renom.

Performances métallurgiques éprouvées, avec un taux de récupération global de 96 % de NdPr du concentré de Kangankunde au MREC [2] , validée de manière indépendante par l'ANSTO, et une production à SARECO.

Contrôle opérationnel et commercial sur l'ensemble des activités de l'usine SARECO et sur l'ensemble des produits MREC à forte valeur ajoutée (taux de paiement accrus).

La détention intégrale de la société offre un investissement attractif et une exposition à 100 % de la production de MREC, aux flux de trésorerie disponibles et à la croissance future en aval (intégration verticale).

Prix d'acquisition de 20 millions de dollars américains en numéraire sur une base de 100 %, comprenant des terrains supplémentaires, deux installations commerciales (15 500 m²) et les actifs associés destinés à la fabrication de produits en aval/destinés aux utilisateurs finaux.

À la suite d'une récente levée de fonds institutionnelle de 100 millions de dollars australiens, Lindian dispose désormais de tous les moyens financiers nécessaires pour mener à bien l'acquisition de SARECO et pour bénéficier des premiers flux de trésorerie générés par le concentré de Kangankunde et le MREC.

Le coût d'investissement comparatif d'un nouveau CLP dépasse les 500 millions de dollars australiens¹ et nécessite plusieurs années pour l'obtention des autorisations et la mise en œuvre du projet.

Le MREC de SARECO suscite un vif intérêt de la part des utilisateurs finaux aux États-Unis, en France/Europe, ainsi qu'au Japon. La demande émanant d'acteurs stratégiques et de raffineurs renforce l'importance stratégique des chaînes d'approvisionnement en terres rares diversifiées/occidentales.

À l'issue d'un audit préalable approfondi sur les plans juridique, fiscal, technique et environnemental, Lindian a décidé de porter sa participation de 51 %, prévue pour mars 2026, à 100 %, ce qui témoigne de sa confiance dans l'usine et dans les perspectives plus larges du secteur aval. Cette acquisition comprend également deux entrepôts supplémentaires d'une superficie totale d'environ 15 500 m², ainsi que d'autres terrains et actifs connexes, offrant ainsi une capacité considérable pour une expansion future à mesure que Lindian progresse dans la chaîne de valeur des terres rares. À la suite de sa récente levée de fonds institutionnelle de 100 millions de dollars australiens, Lindian dispose désormais de tous les moyens financiers nécessaires pour mener à bien le projet de Kangankunde jusqu'à la génération des premiers flux de trésorerie et pour faire passer SARECO en phase de production.

Robert Martin, président exécutif de Lindian Resources, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'acquérir les 49 % restants du capital de SARECO, ce qui porte la participation de Lindian à 100 %. Lorsque nous avons annoncé cette opération en mars, nous avions l'intention de détenir une participation de 51 % par l'intermédiaire d'une coentreprise. Les travaux menés depuis lors, ainsi que les conclusions de notre audit préalable concernant le potentiel de SARECO, nous ont convaincus que la prise de contrôle total de la société constituait la meilleure solution pour Lindian et ses actionnaires.

SARECO offre à Lindian une voie d'accès au secteur de la transformation des terres rares en aval, avec un excellent rendement du capital investi, ainsi que les terrains et les infrastructures nécessaires pour soutenir son expansion future. Nous avons également été particulièrement encouragés par l'intérêt marqué manifesté par nos clients et nos partenaires stratégiques aux États-Unis, en Europe et au Japon. Avec le projet de Kangankunde qui s'apprête à entrer en production, SARECO qui prévoit de lancer le traitement au quatrième trimestre de 2026 et, la société disposant d'un financement complet jusqu'à la génération des premiers flux de trésorerie, Lindian est exceptionnellement bien placée pour mettre en œuvre sa stratégie intégrée, de l'exploitation minière à la production de MREC ».

Lire l'intégralité du communiqué de l'ASX : https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03119419-6A1337877&v=undefined

[1] Voir le communiqué de l'ASX intitulé « Lindian-RA JV to Acquire 100% of Operating Hydromet Plant – High Value MREC Production by Q4 2026 » (La coentreprise Lindian-RA va acquérir 100 % d'une usine hydrométallurgique en activité – Production de MREC à forte valeur ajoutée d'ici le quatrième trimestre 2026), daté du 3 mars 2026.

[2] Voir le communiqué de l'ASX intitulé « ANSTO Confirms High 98% NdPr Extraction » (ANSTO confirme un taux d'extraction élevé de 98 % pour le NdPr), daté du 15 juillet 2026. La société confirme qu'elle n'a pas connaissance d'informations ou de données nouvelles susceptibles d'avoir une incidence significative sur les informations contenues dans le communiqué.

Contact : Hannah Murphy [email protected] +61422858131