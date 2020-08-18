Линейка BeneFusion n от Mindray задает новые стандарты инфузионных систем

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Mindray

Aug 18, 2020, 09:00 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Mindray (код SZSE: 300760), ведущий мировой разработчик оборудования и решений медицинского назначения, представила новое поколение инфузионных систем - линейку BeneFusion n Series. Системы BeneFusion n Series задают новые стандарты доставки инфузионных растворов, переосмысливая традиционные подходы к безопасности, простоте, интероперабельности и интеграции данных.

Mindray, a leading provider of medical devices and solutions, has released its new generation infusion system, BeneFusion n Series. By rethinking safety, simplicity, interoperability and data synergy, the BeneFusion n Series sets a new standard in infusion delivery.

Оснащенные большим 7-дюймовым сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом, BeneFusion n Series характеризуются расширенным функционалом и повышенным удобством в сочетании с чрезвычайной простотой в эксплуатации, высокой точностью и эффективностью. Благодаря гибким возможностям соединения, системы представляют собой комплексное решение для широкого спектра прикладных сценариев: число соединительных слотов в устройствах нового поколения может варьироваться от 2 до 24.

Поскольку причиной 15-25% лекарственных ошибок являются путаница с названиями препаратов, в системе управления медикаментозной терапией SafeDose™ BeneFusion n Series предусмотрена инновационная цветовая кодировка и настраиваемые профили препаратов из обширной внутренней библиотеки, заполнение и конфигурация которых выполняется автоматически, устраняя подобные ошибки и повышая безопасность пациентов. Современная технология SmartAIR™ с двумя датчиками воздуха способна выявлять воздушные пузырьки в инфузионных трубках, гарантируя высокую точность и минимальный риск воздушной эмболии.  Эта же технология автоматически подает сигнал о пустом инфузионном контейнере.

За своевременную подачу препарата в системе BeneFusion n Series отвечает технология SmartRapid™, благодаря которой система на запуск системы потребуется всего 2 секунды, еще 4 секунды уйдет на загрузку шприца, а первая капля препарата попадет в организм пациента через 3 секунды. Передовая система динамического давления (DPS) помогает выявлять оклюзии, гарантируя высокую точность детекции и мониторинга: при достижении "мягких" и "жестких" лимитов система автоматически подает предупреждающий сигнал.

Медицинские устройства никогда не функционируют изолированно. По этой причине разработчики BeneFusion n Series предусмотрели возможность интеграции новых устройств с другими клиническими системами для принятия более обоснованных врачебных решений. Технология InfusionView™ дает медицинскому персоналу возможность просматривать данные о процессе инфузии с помощью пациентского монитора: бесперебойная интеграция данных обеспечивает комплексную картину и предоставляет необходимые физиологические параметры для быстрой и точной диагностики с адекватным назначением препаратов. Кроме того, устройства BeneFusion n Series могут подключаться к больничным информационным системам для централизованного управления клинической информацией. Имея доступ к сведениям о процессе инфузии и получая автоматические уведомления в любое время и в любом месте, медицинский персонал может непрерывно контролировать состояние пациентов, предоставляя им оптимальный и эффективный уход.

Посетите: https://www.mindray.com/en/product/BeneFusion_n_Series.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1228126/Mindray_BeneFusion_n_Series.jpg

SOURCE Mindray

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