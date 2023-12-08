領先的消費產品洞察平台 Yogi 宣佈獲得 Blueprint Equity 領頭的 1,000 萬美元成長型股權融資

紐約, 2023年12月8日 /美通社/ -- 專門為消費品行業而設的客戶洞察平台 Yogi 今日宣佈其 A 輪融資的消息，融資由 Blueprint Equity 領頭，現有投資者 ScOp Venture Capital、RTP Global、Data Point Capital、Remarkable Ventures 和 Jaffray Woodriff 均有參與。連同這次投資，Blueprint Equity 執行合夥人 Sheldon Lewis 將會加入 Yogi 的董事會。

Yogi 聯合創辦人兼行政總裁 Gautam Kanumuru 表示：「在現今瞬息萬變的環境中，評論和評分對消費者的購買決策有著極大影響，品牌希望利用這些數據的力量，即時為產品、市場和競爭決策提供資訊。在我們考慮籌集資本以滿足不斷增長的客戶需求和加快產品路線圖時，我們立即被 Blueprint 的合作方針吸引。很難找到一個合作夥伴能與你的願景如此一致，同時有足夠營運資源可增強你的執行力。我們熱烈歡迎 Sheldon 加入董事會，並與 Blueprint 的營運團隊緊密合作，進入我們的下一個增長階段。」

Yogi 的使命是為消費品品牌提供詳盡的產品層面洞察，滿足其開發和改進產品及進行市場推廣的需要。這筆額外的資本將用於加強產品功能、提升客戶支援和加快增長。

Lewis 評論道：「在競爭激烈的消費品行業，品牌追求即時的客戶洞察，而且不僅針對自己的產品，還包括競爭對手的產品。我們相信 Yogi 在提供跨功能分析和消費產品類別的深入洞察方面具有獨特優勢。像 Yogi 這樣對軟件解決方案如此熱情的客戶並不常見。Gautam 和他的團隊建立了長遠的業務，我們很慶幸能夠贏得他們的信任。我們有信心與 Yogi 合作的品牌將會時持在該平台上看到卓越的價值，並透過創造出與客戶偏好高度一致的產品來吸引消費者。」

關於 Yogi

Yogi 是一個全面的客戶洞察平台，讓消費產品公司能夠更深入了解消費者的回饋、看法和聲音。透過以人工智能集成和分析的產品評論數據，Yogi 有助產品開發、客戶分析和市場推廣團隊了解不同評論資料來源中以往難以取得且細緻的主題。Yogi 獲 Microsoft、Church & Dwight 和 Nestle 等領先企業的信任，為不同產品類別的品牌提供服務。如要安排 Yogi 的演示，請到訪 www.meetyogi.com。

關於 Blueprint Equity

Blueprint Equity 向全球高增長且具資本市場效率的企業軟件和技術服務企業提供擴展資本。Blueprint 管理著 2.75 億美元的資產，公司總部位於美國加州拉霍亞。如欲取得更多資訊，請瀏覽 www.onblueprint.com。

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