LingoAce携手林书豪，共同促进语言学习和多元文化交流
May 26, 2022, 14:30 ET
新加坡2022年5月26日 /美通社/ -- 总部位于新加坡的国际教育科技公司、语言在线学习平台LingoAce宣布，NBA总冠军球员暨林书豪基金会创始人林书豪先生将出任其首位全球品牌大使。
"林书豪的个人经历、对教育事业和多元文化融合的热情，以及他的社会影响力，是LingoAce品牌大使的不二人选，" LingoAce创始人兼首席执行官姚辉表示，"我们很荣幸能与林书豪合作，他不但打破了许多根深蒂固的刻板印象，他所展现出的拼搏精神、同理心、以及非常人的毅力，都是我们希望小学员们能向他看齐并梦想追逐的。"
在此次品牌大使的合作中，林书豪将与LingoAce共同携手，致力于通过教育科技促进语言学习及多元文化交流。"我在美国加州长大并在那里开启了我的篮球生涯，也认识很多面临不平等教育机会的小孩。"林书豪说，"不管身处怎样的环境，我认为教育永远是最宝贵的，是实现个人机会的基础。在我看来，每个人都有天赋，但并不是每个人都能遇到宝贵的机会。这也是我成立个人基金会的原因，并开始做影响力投资来支持有使命感的商业公司。我很荣幸能够与LingoAce合作，帮助来自全球不同背景的孩子们学习和了解不同的语言及多元文化，拓展思维空间，为彼此搭建沟通的桥梁，开启未来无限可能。"
林书豪亲历过学习第二语言的艰辛。他在美国出生长大，也需要和生活在亚洲的家人沟通，从小通过传统方式来学习中文。通过与LingoAce合作，林书豪认知到用科技来打造沉浸式学习的价值，并希望借此能帮助更多的孩子通过这种方式学习语言。林书豪提到作为生活在美国的亚裔，需要通过好的叙事方法和不断壮大群体去持续提升影响力，同时也谈到即将上映的讲述10年前"林来疯"现象的纪录片—《38分,于麦迪逊花园》(38 at the Garden)。
关于LingoAce
LingoAce成立于2017年，是一家总部位于新加坡的科技型教育公司和领先的语言学习平台，为不同语言水平和不同文化背景的K-12青少年儿童提供沉浸式、趣味化且卓有成效的语言学习体验，业务覆盖了全球超过100个国家和地区。LingoAce在中国北京、中国武汉，中国成都、美国硅谷、印度尼西亚雅加达、泰国曼谷均设有分公司，致力于革新海外青少儿的学习方式，以独有的动画与游戏体验，实用的学习工具以及充满热情的教师团队，为学员和家长提供纯正、互动式的在线中文和英文学习课程。在Sequoia Capital India（红杉资本印度分公司）、Owl Ventures、老虎环球基金、顺为资本、SWC Global 和德迅投资等投资者的支持下，LingoAce还作为全球教育科技领域最具变革性的成长型企业之一，入选GSV EdTech 150强全球榜单。了解更多详情，请访问www.lingoace.com
关于林书豪基金会
林书豪基金会成立于 2011 年，通过帮助低收入美籍亚裔和跨种族青少年解决面临的各种困难（包括粮食不安全、父母教育、心理健康和青年赋权），关爱并全力支持他们实现自我表达、社群赋能，以及种族团结，并对他们赋予希望、认可，以及领导力发展。更多详情请访问www.jeremylinfoundation.org
媒体联系：Jessica Dai, [email protected], +1 (213)-265-6907
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SOURCE LingoAce
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