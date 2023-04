Lionel Gelber Prize 2023 an Susan L. Shirk für ,,Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise" verliehen

Das Siegerbuch wurde aus einer Shortlist ausgewählt, die auch Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology von Chris Miller; Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism von Steven Levitsky und Lucan Way; Slouching Toward Utopia: An Economic History of the Twentieth Century, von J. Bradford DeLong; und Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21 st Century, von Sergei Guriev und Daniel Treisman beinhalteten.

Der 2023 Lionel Gelber Prize wurde von den Co-Vorsitzenden der jury Janice Stein (Toronto), Ian Shugart (Ottawa), dem zurückkehrenden Juror Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) und Luis Rubio (Washington, Mexico City)) ausgewählt.

Informationen zum Autor:

Susan L. Shirk ist Forschungsprofessorin und Vorsitzende des 21st Century China Center at the School of Global Policy and Strategy, UC San Diego. Shirk ist Autorin von China: Fragile Superpower und The Political Logic of Economic Reform in China. Von 1997 bis 2000 war sie stellvertretende Außenministerin im Büro für Ostasien- und Pazifikangelegenheiten mit Zuständigkeit für China, Taiwan, Hongkong und die Mongolei.

Die Gewinnerin

Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise von Susan L. Shirk, herausgegeben von Oxford University Press

Nach Maos Tod 1976 verfolgte die chinesische Führung drei Jahrzehnte lang einen zurückhaltenden Ansatz in der Außenpolitik. Sie stellten fest, dass jede Bedrohung ihrer Macht und der der Kommunistischen Partei Chinas nicht von außen, sondern von innen kam – eine Schlussfolgerung, die durch die Tiananmen-Krise von 1989 untermauert wurde. Um den unaufhaltsamen wirtschaftlichen Aufstieg des Landes zu erleichtern und eine Gegenreaktion zu verhindern, versicherten sie der Außenwelt die friedlichen Absichten Chinas.



Dann, so zeigt Susan Shirk in diesem erhellenden, beunruhigenden und äußerst überzeugenden neuen Buch, änderte sich etwas. China hat sich von einer schwachen Supermacht zu einem globalen Schwergewicht entwickelt, das Taiwan und seine Nachbarn im Südchinesischen Meer bedroht, Hongkong fester im Griff hat und den Vereinigten Staaten nicht nur wirtschaftlich und technologisch, sondern auch militärisch die Vorherrschaft streitig macht. China begann sich zu übernehmen. Indem sie ihre jahrzehntelange Forschung und Erfahrung kombiniert, argumentiert Shirk, eine der weltweit angesehensten Expertinnen für die chinesische Politik, dass wir nun voll und ganz in einen neuen kalten Krieg verwickelt sind.



Um zu erklären, was passiert ist, öffnet Shirk die „Black Box" von Chinas politischem System und untersucht, was den friedlichen Aufstieg des Landes zum Scheitern gebracht hat. Wie sie zeigt, begann der Wandel zur Konfrontation Mitte der 2000er Jahre unter dem sanftmütigen Hu Jintao, dem ersten unter Gleichen in einer kollektiven Führung. Mit dem Aufschwung der chinesischen Wirtschaft, insbesondere nach der globalen Finanzkrise von 2008, verloren Hu und die anderen führenden Politiker ihre Zurückhaltung und förderten die Aggression gegenüber der Außenwelt und die unkontrollierte soziale Kontrolle im Inland. Als Xi Jinping 2012 die Macht übernahm, nutzte er die weit verbreitete offizielle Korruption und die offene Spaltung der Führung, um für eine stärkere Machtkonzentration an der Spitze zu plädieren. In den folgenden zehn Jahren und bis zum heutigen Tag – dem Vorabend des 20. Parteitags der KPCh, auf dem er eine dritte Amtszeit anstrebt - hat er mehr Macht angehäuft als jeder andere Führer seit Mao. Diejenigen, die Xis Direktiven umsetzen, wetteifern darum, sich gegenseitig zu übertreffen, was weltweit noch größere Gegenreaktionen hervorruft und innerhalb Chinas einen Hurrapatriotismus schürt, wie es ihn seit der Kulturrevolution nicht mehr gegeben hat.



Dies ist ein verheerend klares Porträt des heutigen Chinas. Die umfangreichen interviews und sorgfältigen Analysen von Shirk zeigen die Dynamik, die das Übergreifen vorantreibt. Der schlimmste Fehler, den der Rest der Welt und insbesondere die Vereinigten Staaten machen können, ist eine Überreaktion. Wenn wir die innenpolitischen Ursachen für Chinas Handeln verstehen, können wir Fehler vermeiden, die zu einem Krieg führen könnten.

Informationen zum Lionel Gelber Prize

Der Lionel Gelber Prize wurde 1989 vom kanadischen Diplomaten Lionel Gelber gegründet. Der Gewinner erhält einen Barpreis in Höhe von 50.000 $CAD. Die Auszeichnung wird jährlich von der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der University of Toronto verliehen.

