Premio Lionel Gelber 2023 concedido a Susan L. Shirk por Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise

El libro ganador fue seleccionado de una lista de finalistas en la que también figuraban Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology, de Chris Miller; Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism, de Steven Levitsky y Lucan Way; Slouching Toward Utopia: An Economic History of the Twentieth Century, de J. Bradford DeLong; y Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century, de Sergei Guriev y Daniel Treisman.

El Premio Lionel Gelber 2023 fue elegido por los copresidentes del jurado Janice Stein (Toronto), Ian Shugart (Ottawa), jurado reincorporado Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) y Luis Rubio (Washington, México).

Acerca de la autora

Susan L. Shirk es Profesora de Investigación y presidenta del 21st Century China Center de la School of Global Policy and Strategy de la Universidad de California en San Diego. Shirk es autora de China: Fragile Superpower y The Political Logic of Economic Reform in China. Entre 1997 y 2000 fue Subsecretaria de Estado Adjunta en la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, con responsabilidad sobre China, Taiwán, Hong Kong y Mongolia.

El ganador

Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise de Susan L. Shirk, publicado por Oxford University Press

Durante las tres décadas posteriores a la muerte de Mao en 1976, los dirigentes chinos adoptaron un enfoque moderado de la política exterior. Decidieron que cualquier amenaza a su poder, y al del Partido Comunista Chino, no procedía del exterior, sino del interior, una conclusión cimentada por la crisis de Tiananmen de 1989. Para facilitar el inexorable ascenso económico del país y evitar una reacción violenta, aseguraron al mundo exterior las intenciones pacíficas de China.

Entonces, como muestra Susan Shirk en este nuevo libro esclarecedor, inquietante y totalmente persuasivo, algo cambió. China pasó de ser una superpotencia frágil a convertirse en un peso pesado mundial, amenazando a Taiwán y a sus vecinos en el Mar de China Meridional, reforzando su control sobre Hong Kong y desafiando abiertamente a Estados Unidos por su preeminencia no sólo económica y tecnológica, sino también militar. China empezó a extralimitarse. Combinando sus décadas de investigación y experiencia, Shirk, una de las expertas en política china más respetadas del mundo, sostiene que ahora estamos inmersos de lleno en una nueva guerra fría.



Para explicar lo sucedido, Shirk abre la "caja negra" del sistema político de China y examina qué descarriló su ascenso pacífico. Como muestra, el giro hacia la confrontación comenzó a mediados de la década de 2000 bajo el apacible Hu Jintao, primero entre iguales en un liderazgo colectivo. Con el auge de la economía de China, especialmente tras la crisis financiera mundial de 2008, Hu y los demás líderes perdieron la moderación, favoreciendo la agresividad hacia el exterior y el descontrol del control social interno. Cuando Xi Jinping asumió el poder en 2012, aprovechó la corrupción oficial generalizada y las divisiones abiertas en la cúpula para defender un poder más concentrado en la cumbre. En la década siguiente, y hasta el día de hoy -en vísperas del XX Congreso del PCC, en el que pretende conseguir un tercer mandato-, ha acumulado más poder que ningún otro líder desde Mao. Quienes aplican las directrices de Xi compiten por superarse unos a otros, provocando una reacción mundial aún mayor y avivando el patrioterismo dentro de China a una escala no vista desde la Revolución Cultural.

He aquí un retrato devastadoramente lúcido de la China actual. Las extensas entrevistas y el meticuloso análisis de Shirk revelan la dinámica que impulsa la extralimitación. Para contrarrestarla, argumenta, el peor error que puede cometer el resto del mundo, y Estados Unidos en particular, es reaccionar de forma exagerada. Comprender las raíces internas de las acciones de China nos permitirá evitar los errores que podrían conducir a la guerra.

Acerca del Premio Lionel Gelber

El Premio Lionel Gelber fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibe un premio en metálico de 50.000 dólares canadienses. El premio lo concede anualmente la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto.

