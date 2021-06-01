Lobos 1707 龍舌蘭酒的 Reposado 榮獲紐約國際烈酒大賽的雙金大獎
Jun 01, 2021, 13:16 ET
獨立烈酒品牌在 2021 年榮獲行業專家評選大賽的最佳獎項
紐約2021年6月1日 /美通社/ -- Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒欣然分享 Lobos 1707 龍舌蘭酒的 Reposado 榮獲 2021 年紐約國際烈酒大賽 (NYISC) 頒發雙金大獎。 Lobos 1707 是一家融合傳統與創新的獨立烈酒生產商。創始人兼創作總監 Diego Osorio l受到同名的祖先啟發，於 2020 年與行政總裁兼品牌建立者 Dia Simms 和傳奇運動員及文化偶像 LeBron James 一起創立 Lobos 1707。
Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒受新舊世界技術的啟發，釀製出一股獨特且高貴的風味，該酒由 100% 藍色的韋伯龍舌蘭釀製而成。 Lobos 1707 龍舌蘭酒 Reposado 在美國白橡木桶中靜置六個月以上，從而達至風味濃郁。這款酒與 Lobos 1707 龍舌蘭酒 Extra Añejo 混合，並使用品牌歷史悠久的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒桶完成釀製。這款酒沒有任何添加劑，顏色和味道都是釀造過程及 PX 處理的自然結果。Reposado 為任何辛辣香氣和大膽風味的飲品帶來徹底改變。
關於紐約國際烈酒大賽
紐約國際烈酒大賽與其他國際飲品比賽的最大相異之處，是它僅限業內人士組成盲測評審團。零售店買家、侍酒師、餐廳飲料總監、酒店營運商、經銷商和進口商都是紐約比賽的評判。NYISC 評審團隊認為，生計依靠一己技能的評判都真正了解消費者的需求，因為他們每天都獲得反饋，深明消費者認為什麼才是好酒及什麼貨品才會暢銷。
關於 Lobos 1707
Lobos 1707 是一家融合傳統與創新的獨立烈酒生產商。創始人兼創作總監 Diego Osorio l受到同名的祖先啟發，於 2020 年與行政總裁兼品牌建立者 Dia Simms 和傳奇運動員及文化偶像 LeBron James 一起創立 Lobos 1707。James 和 Maverick Carter 是 Main Street Advisors' (MSA) 投資集團的組成部分，該集團與 Mezorio Spirits 共同領導 Lobos 1707 的投資。Anthony Davis 和 Draymond Green 以及 Klutch Sports Group 行政總裁兼創始人 Rich Paul 也是 MSA 的投資者。Torch Capital 完善了投資團隊。產品組合包括 Lobos 1707 龍舌蘭酒、Extra Añejo、Lobos 1707 龍舌蘭酒、Reposado、Lobos 1707 龍舌蘭酒、Joven 和 Lobos 1707 Mezcal Artesanal，所有融合了歷史、文化和家族傳承的優質產品。Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒在墨西哥的哈利斯科區的洛斯拉圖斯收穫、蒸餾和裝瓶，其獨特風味和特點受到新舊世界兩者技術的影響。Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒是從 100% 藍色韋伯龍舌蘭中培育出來，然後在裝瓶前使用索雷拉陳釀系統在 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒桶精釀。產品設計包括代表西班牙和墨西哥文化融合的 Osorio 家庭紋章和龍舌蘭風玫瑰羅盤。部分收益將捐贈給墨西哥和美國的狼保護區。Lobos 1707 支持 Barstool 基金，而該基金支援受 2019 冠狀病毒病影響的酒店業。每個人都在桌子旁坐著，攪動、呷著、品嚐 Lobos 1707。
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