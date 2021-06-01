Lobos 1707 龍舌蘭酒的 Reposado 榮獲紐約國際烈酒大賽的雙金大獎

Lobos 1707 龍舌蘭酒的 Reposado 榮獲 2021 年紐約國際烈酒大賽 (NYISC) 頒發雙金大獎。 Tweet this

關於紐約國際烈酒大賽

紐約國際烈酒大賽與其他國際飲品比賽的最大相異之處，是它僅限業內人士組成盲測評審團。零售店買家、侍酒師、餐廳飲料總監、酒店營運商、經銷商和進口商都是紐約比賽的評判。NYISC 評審團隊認為，生計依靠一己技能的評判都真正了解消費者的需求，因為他們每天都獲得反饋，深明消費者認為什麼才是好酒及什麼貨品才會暢銷。

關於 Lobos 1707

Lobos 1707 是一家融合傳統與創新的獨立烈酒生產商。創始人兼創作總監 Diego Osorio l受到同名的祖先啟發，於 2020 年與行政總裁兼品牌建立者 Dia Simms 和傳奇運動員及文化偶像 LeBron James 一起創立 Lobos 1707。James 和 Maverick Carter 是 Main Street Advisors' (MSA) 投資集團的組成部分，該集團與 Mezorio Spirits 共同領導 Lobos 1707 的投資。Anthony Davis 和 Draymond Green 以及 Klutch Sports Group 行政總裁兼創始人 Rich Paul 也是 MSA 的投資者。Torch Capital 完善了投資團隊。產品組合包括 Lobos 1707 龍舌蘭酒、Extra Añejo、Lobos 1707 龍舌蘭酒、Reposado、Lobos 1707 龍舌蘭酒、Joven 和 Lobos 1707 Mezcal Artesanal，所有融合了歷史、文化和家族傳承的優質產品。Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒在墨西哥的哈利斯科區的洛斯拉圖斯收穫、蒸餾和裝瓶，其獨特風味和特點受到新舊世界兩者技術的影響。Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒是從 100% 藍色韋伯龍舌蘭中培育出來，然後在裝瓶前使用索雷拉陳釀系統在 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒桶精釀。產品設計包括代表西班牙和墨西哥文化融合的 Osorio 家庭紋章和龍舌蘭風玫瑰羅盤。部分收益將捐贈給墨西哥和美國的狼保護區。Lobos 1707 支持 Barstool 基金，而該基金支援受 2019 冠狀病毒病影響的酒店業。每個人都在桌子旁坐著，攪動、呷著、品嚐 Lobos 1707。

Lobos 1707

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