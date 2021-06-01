Lobos 1707 Reposado获双金

自主烈酒品牌在2021年竞争中获得了由行业专业人士评审的顶级奖项

纽约2021年6月1日 /美通社/ -- Lobos 1707 Tequila & Mezcal公司很荣幸地宣布：Lobos 1707 Reposado龙舌兰酒获得了2021年纽约国际烈酒大赛（NYISC）授予的双金牌。 Lobos 1707是一家融合传统与创新的自主烈酒生产商。创始人兼首席创意官Diego Osorio受其同名祖先的启发，于2020年与首席执行官兼品牌建设者Dia Simms和早期的支持者、传奇运动员兼文化偶像勒布朗·詹姆斯（LeBron James）共同推出了Lobos 1707品牌。

Lobos 1707龙舌兰和梅斯卡尔100%由蓝色龙舌兰草酿制而成，其独特而高档的风味受到了新老技术的影响。 在美国白橡木桶中陈放超过六个月后，Lobos 1707 Reposado龙舌兰酒才达到了其强劲的风味。酒液与Lobos 1707酿制的Extra Añejo龙舌兰酒混合，采用索莱拉（Solera）系统方法，在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯（PX）酒桶中熟成。此外，酒液中无任何添加剂；其颜色和风味都是陈酿工艺和PX法熟成的自然结果。Reposado龙舌兰以其辛辣的芳香和大胆的风味掀起了一场酒类革命。