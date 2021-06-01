Lobos 1707 Reposado获双金
Jun 01, 2021, 16:26 ET
自主烈酒品牌在2021年竞争中获得了由行业专业人士评审的顶级奖项
纽约2021年6月1日 /美通社/ -- Lobos 1707 Tequila & Mezcal公司很荣幸地宣布：Lobos 1707 Reposado龙舌兰酒获得了2021年纽约国际烈酒大赛（NYISC）授予的双金牌。 Lobos 1707是一家融合传统与创新的自主烈酒生产商。创始人兼首席创意官Diego Osorio受其同名祖先的启发，于2020年与首席执行官兼品牌建设者Dia Simms和早期的支持者、传奇运动员兼文化偶像勒布朗·詹姆斯（LeBron James）共同推出了Lobos 1707品牌。
Lobos 1707龙舌兰和梅斯卡尔100%由蓝色龙舌兰草酿制而成，其独特而高档的风味受到了新老技术的影响。 在美国白橡木桶中陈放超过六个月后，Lobos 1707 Reposado龙舌兰酒才达到了其强劲的风味。酒液与Lobos 1707酿制的Extra Añejo龙舌兰酒混合，采用索莱拉（Solera）系统方法，在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯（PX）酒桶中熟成。此外，酒液中无任何添加剂；其颜色和风味都是陈酿工艺和PX法熟成的自然结果。Reposado龙舌兰以其辛辣的芳香和大胆的风味掀起了一场酒类革命。
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关于纽约国际烈酒大赛
将纽约国际烈酒大赛与其他国际饮料大赛区别开来的是仅限业内人士参与的盲评评审团。纽约国际烈酒大赛的评委阵容包括零售店酒水买家、侍酒师、餐厅饮料总监、旅馆老板、经销商和进口商。纽约国际烈酒大赛组织团队认为，这些评委的生计依赖于他们的技能组合，他们真正知道消费者想要什么，因为他们每天都会收到消费者的反馈，了解什么是好酒，什么将会畅销。
关于 Lobos 1707
Lobos 1707是一家融合传统与创新的自主烈酒生产商。创始人兼首席创意官Diego Osorio受其同名祖先的启发，于2020年与首席执行官兼品牌建设者Dia Simms和传奇运动员兼文化偶像勒布朗·詹姆斯（LeBron James）共同推出了Lobos 1707品牌。勒布朗·詹姆斯和马弗里克·卡特是Main Street Advisors（MSA）投资小组的成员，该投资小组与Mezorio Spirits共同领导了对Lobos 1707的投资。Anthony Davis和Draymond Green也是借助MSA进行投资的投资者，此外还有Klutch Sports Group首席执行官兼创始人Rich Paul。Torch Capital的加入让投资团队如虎添翼。产品组合包括Lobos 1707龙舌兰Extra Añejo、Lobos 1707龙舌兰Reposado、Lobos 1707龙舌兰Joven和Lobos 1707梅斯卡尔Artesanal；所有这些优质产品都融入了历史、文化和家族传统。Lobos 1707龙舌兰和梅斯卡尔在墨西哥Los Altos de Jalisco地区采收、蒸馏和装瓶，受到古今世界技术的影响，具有独特而高雅的风味。Lobos 1707龙舌兰和梅斯卡尔以100%蓝色韦伯龙舌兰酿造，在佩德罗-希梅内斯（PX）酒桶中熟成，再利用索莱拉（Solera）方法熟成，最后进行装瓶。产品设计包括Osorio家族盾形纹章和龙舌兰罗盘玫瑰，代表西班牙和墨西哥文化的结合。部分收益将捐赠给墨西哥和美国狼群保护区。Lobos 1707向Barstool基金提供赞助，该基金为受新冠疫情影响的酒店行业提供支持。每个人都可以坐在桌前细味品尝Lobos 1707。
Lobos 1707
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