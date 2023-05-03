Lockton: Новая структура руководства для поддержания быстрого глобального роста

May 03, 2023, 07:14 ET
Байрон Клаймер, Трой Кук, Джули Гибсон, Трей Хамфри и Мартин Уорсли получили новые глобальные роли
КАНЗАС-СИТИ, Миссури, 3 мая 2023 г. /PRNewswire/ --- Сегодня генеральный директор Питер Клун объявил о назначении пяти ключевых руководителей на глобальные должности в компании Lockton, крупнейшем в мире независимом частном страховом брокере. Эти лидеры будут тесно сотрудничать с командой руководителей подразделений, создавая инновационные общеорганизационные решения. Доход Lockton недавно превысил 3 млрд. долларов США после 57 лет в бизнесе, причем 1 млрд. долларов США из этого роста пришелся на последние 24 месяца.
"Lockton привлекает как крупных клиентов, так и талантливых сотрудников по всему миру, что приводит к беспрецедентному росту", - заявил Питер Клун, генеральный директор Lockton. "Эта новая структура будет простой, коллективной и оперативной. Возможности Lockton, объединенные на одной глобальной платформе, помогут нашим сотрудникам и клиентам полностью раскрыть свой потенциал".
- Трой Кук продолжит работу в качестве финансового руководителя (CFO) и теперь будет возглавлять все финансовые и юридические подразделения по всему миру. После работы в качестве независимого члена совета директоров Lockton с 2018 года, Кук перешел на должность финансового директора Lockton в 2020 году. Будучи инновационным финансовым руководителем, он преобразовал стратегическую финансовую деятельность Lockton для обеспечения долгосрочного роста и сохранения частной собственности. За время работы в компании он сыграл решающую роль в разработке и реализации бизнес-стратегий и создании новой структуры капитала для обеспечения динамики и роста Lockton.
- Джули Гибсон, руководитель отдела маркетинга Lockton (CMO), будет уделять первоочередное внимание расширению охвата бренда Lockton, который позиционирует себя как "Уникально независимый". Ее усилия сыграли важную роль в привлечении внимания к аутентичности и отличительному подходу компании Lockton, в роли частной брокерской компании с долгосрочным фокусом на своих сотрудниках, клиентах и сообществах. Теперь она будет курировать маркетинговые и коммуникационные инициативы по всему миру. Гибсон является неотъемлемой частью Lockton с 2018 года, в течение этого времени она успешно запустила новый брендовый стиль, внутренние и внешние платформы цифрового взаимодействия, а также внедрила инновационные подходы для передачи уникальной истории компании.
- Трей Хамфри, главный руководитель юридического отдела, является неотъемлемой частью Lockton с 2000 года, а в качестве главного юрисконсульта он сыграл решающую роль в управлении юридическими делами компании в условиях все более сложной бизнес среды. Его руководство сыграло важную роль в обеспечении роста Lockton с 300 млн. долларов до 3 млрд. долларов США. Хамфри возглавит сильную международную юридическую команду, которая будет работать над достижением агрессивных глобальных целей Lockton и защитой компании.
- Мартин Уорсли был назначен руководителем по работе с персоналом Lockton после значительных успехов, достигнутых им за последние два года в руководстве отделом кадров в составе международного бизнеса Lockton в Лондоне. В этой новой должности Уорсли будет возглавлять глобальную стратегию Lockton по работе с персоналом, реализуя инициативы, направленные на то, чтобы Lockton побеждали в игре за таланты и имели лучшую культуру в отрасли. Как компания, которая увеличивает количество рукопожатий за раз, Lockton имеет значительный успех в этой области, которую лидерство Уорсли будет продолжать развивать.
- Байрон Клаймер, главный руководитель информационной службы Lockton (CIO), которому было поручено возглавить стратегию Lockton по разработке глобальных платформ, позволяющих сотрудникам компании предоставлять клиентам лучшие в отрасли консультации, аналитические материалы и непревзойденный сервис. С момента прихода в Lockton в 2018 году на должность главного информационного директора в США, Клаймер играл важную роль в надзоре за преобразованием ИТ-стратегии в США, а теперь будет масштабировать преобразования по всему миру.
"Вновь назначенные руководители имеют подтвержденный опыт успешной работы в Lockton, - заявил Клун. "Они лучшие из лучших, и они знают, как добиться значимых изменений и сохранить нашу культуру".
Информация о Lockton
: То, что отличает Lockton, также делает нас лучше - независимость. Частная собственность компании Lockton предоставляет возможность более чем 9500 сотрудникам, ведущим бизнес в более чем 135 странах, сосредоточиться исключительно на рисках, страховании и потребностях клиентов. Обладая опытом, охватывающим весь мир, Lockton обеспечивает глубокое понимание, необходимое для достижения выдающихся результатов.
В течение 14 лет подряд журнал Business Insurance признавал компанию Lockton "Лучшим местом для работы в сфере страхования". Lockton вошли в число "Лучших управляемых компаний 2021 года" по версии Deloitte и Wall Street Journal, которые признают превосходство и награждают частные компании за их стратегию, исполнение, культуру и финансовые показатели. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.lockton.com.
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SOURCE Lockton Companies
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