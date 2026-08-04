Loftware et RiseNow s'associent pour améliorer les performances et la conformité de la chaîne d'approvisionnement

Cette alliance établit un lien entre l'approvisionnement et l'identification des produits et leur mise en œuvre, ce qui permet d'améliorer la transparence, la traçabilité et la fiabilité opérationnelle

PORTSMOUTH, New Hampshire, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, leader mondial de l'identification des produits et de la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique mondial avec RiseNow, une société de premier plan spécialisée dans le conseil et les services gérés en matière d'achats et de chaîne d'approvisionnement, qui aide les organisations à moderniser leurs opérations, de l'approvisionnement à l'exécution des commandes, grâce à des bonnes pratiques éprouvées et à des services d'IA agentique.

En associant l'expertise de RiseNow en matière de gestion des dépenses et de chaîne d'approvisionnement aux solutions d'identification des produits de Loftware pour les environnements SAP et SAP S/4HANA, ce partenariat permet d'aligner les achats sur l'exécution en aval, aidant ainsi les entreprises à surmonter la fragmentation des processus qui limite la visibilité, la conformité et le contrôle. Lancée dans un premier temps pour se concentrer sur le secteur de la santé et les systèmes de santé, où l'identification et la traçabilité des produits sont essentielles à la sécurité des patients et à la préparation aux audits, cette alliance offre une visibilité de bout en bout et des capacités de suivi et de traçabilité évolutives, et prévoit de s'étendre au secteur industriel et à d'autres secteurs d'activité.

« Les entreprises subissent une pression croissante pour que leurs investissements dans SAP génèrent des résultats commerciaux mesurables », a déclaré Justin Sadler-Smith, directeur des revenus chez Loftware. « Grâce à notre position de leader au sein de l'écosystème SAP, notamment avec Loftware Cloud, une application certifiée SAP, nous apportons davantage d'intelligence à l'identification des produits tout au long de chaînes d'approvisionnement complexes. Notre partenariat avec RiseNow renforce cette valeur en associant une expertise approfondie en matière de transformation à une gestion plus intelligente des données produit. »

Cette collaboration revêt une importance particulière pour le secteur de la santé et d'autres secteurs fortement réglementés, où la précision des informations, le respect des exigences réglementaires et la continuité de l'approvisionnement sont essentiels. En aidant les organisations à renforcer leur confiance dans les produits qu'elles gèrent, ce partenariat favorise une prise de décision plus sûre, une meilleure conformité et des opérations plus fiables tout au long du cycle de vie des produits.

« Nous sommes ravis de nous associer à Loftware dans le cadre d'un partenariat stratégique mondial visant à améliorer la visibilité, le contrôle et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Nos services de conseil et nos services gérés, assurés par des opérateurs, viennent compléter les solutions d'identification des produits proposées par Loftware, permettant ainsi de résoudre les problèmes fondamentaux qui affectent les activités de nos clients. Ensemble, nous réalisons des économies, réduisons les risques, améliorons la visibilité et mettons en œuvre une automatisation basée sur l'IA qui optimise à la fois les résultats opérationnels et les performances des utilisateurs », a ajouté Steve Dailey, président de RiseNow.

Pour plus d'informations sur le partenariat entre Loftware et RiseNow, rendez-vous sur les sites Web de Loftware et de RiseNow.

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial de l'identification des produits. Nos solutions basées sur le cloud favorisent la collaboration en temps réel, garantissent la conformité, améliorent l'authenticité et assurent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement du produit jusqu'à l'engagement du consommateur. Nous fournissons des technologies d'étiquetage et d'emballage évolutives et axées sur les données qui aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché, à améliorer l'efficacité et à relier les produits physiques aux expériences numériques. Reconnu par des marques internationales et fort de plus de 40 ans d'innovation, Loftware accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Chine et à Singapour.

À propos de RiseNow

RiseNow est une société internationale primée, dirigée par des professionnels, spécialisée dans le conseil et les services gérés en matière d'achats et de chaîne d'approvisionnement. Fondée en 2010, son siège social est situé à Leawood, au Kansas. La société aide les entreprises de taille moyenne ainsi que celles figurant au classement Fortune 2000, tous secteurs confondus, à transformer leurs processus d'approvisionnement, d'achat et de gestion des dépenses grâce à la mise en œuvre de solutions d'approvisionnement numérique et de gestion du cycle « Source-to-Pay ». RiseNow apporte également aux établissements de santé et aux hôpitaux une expertise approfondie en matière d'opérations de la chaîne d'approvisionnement, en les accompagnant dans la gestion des stocks, de la logistique et de la circulation des marchandises au sein d'environnements cliniques complexes. Tant dans le domaine des achats que dans celui de la chaîne d'approvisionnement, les services gérés basés aux États-Unis déchargent les équipes des clients des tâches tactiques, en alliant une expertise approfondie en matière de conseil à une mise en œuvre concrète. Grâce à RiseTalent, son programme d'apprentissage, l'entreprise forme la prochaine génération de professionnels qualifiés dans les achats et la chaîne d'approvisionnement. En octobre 2024, RiseNow a bénéficié d'investissements stratégiques destinés à soutenir sa croissance de la part des sociétés de capital-investissement Achieve Partners et Avante Capital Partners, afin de développer ses activités et de renforcer le développement de ses talents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur risenow.com.

Contact presse pour Loftware :

Laura Hindley, responsable principale, relations publiques et contenu, [email protected]

Contact presse pour RiseNow :

Lizzy Puckett, directrice principale, marketing, [email protected]