Lohmann bringt neues Klebeband mit außergewöhnlichem „GRIP" auf den Markt

NEUWIED, Deutschland, 24. August 2022 /PRNewswire/ -- Lohmann hat ein Klebeband für die Flexodruckindustrie mit einer außergewöhnlich hohen Griffigkeit zum Sleeve auf den Markt gebracht. DuploFLEX® 5 GRIP erhöht die Betriebszeit der Druckmaschine bei gleichbleibend einfacher Demontage. Entwickelt wurde das Produkt, um der Druckindustrie eine prozesssichere und nachhaltigere Klebelösung zu bieten.

Reusability thanks to hybrid construction: DuploFLEX® GRIP



Als Unterbau während des Druckprozesses leisten Klischeeklebänder durch Zuverlässigkeit und Dämpfungseigenschaften einen signifikanten Beitrag zur Qualität des Drucks. Durch seine einzigartige Klebstoffformulierung haftet DuploFLEX® 5 GRIP hervorragend auf der Sleeve-Seite und ist mit 50 Prozent weniger Lösemitteleinsatz während des Beschichtungsprozesses wesentlich nachhaltiger als ein klassisches Klischeeklebeband. Dabei bezeichnet GRIP eher einen Produktaufbau denn ein bestimmtes Produkt. DuploFLEX® 5 GRIP vereint die viskoelastischen Eigenschaften eines Polymerschaums mit einem speziell entwickelten, lösemittelfreien Reinacrylat-Klebstoff, der für die einfache Montage und Demontage geeignet ist. Die branchenerprobte Verbundstruktur sorgt für eine hervorragende Druckqualität und verhindert Kantenabhebungen sowie eine Beschädigung der Druckplatten bei der Demontage.

Gleichzeitig muss ein Klischeeklebeband die gestiegene Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Prozessen befriedigen. Kein Edgelifting im laufenden Prozess, Maschinenstillstand aufgrund von Rüstzeit und allgemein hoher Materialverbrauch sind Schlüsselfaktoren, die bei der Formulierung der GRIP-Klebebänder berücksichtigt wurden. Mit führenden Anlagenherstellern wurde mit DuploFLEX® 5 GRIP erstmals eine deutlich höhere Wiederverwendbarkeit gemessen.

„Der lösungsmittelfreie Klebstoff und die zu 100 Prozent recycelbare Verpackung sind Teil unserer Unternehmensstrategie zur Nachhaltigkeit", erläutert Peter Nissing, Head of Market Management Graphics bei Lohmann. Die erhöhte Wiederverwendbarkeit des Klebebandes sei ein wichtiges Argument in der Diskussion um Ressourcenschonung und verantwortungsvollen Einsatz von Rohstoffen. Das verbesserte Klebstoffpaket GRIP zeichne sich zudem durch seine geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus.

Erstmals wurde die neue Lohmann Klebelösung auf der Print4All Anfang Mai in Mailand präsentiert und stieß dort auf reges Interesse. „Durch seine Individualisierbarkeit, also die Möglichkeit die Klebkraft zwischen Klebeband und Platte kundenspezifisch einzustellen, bietet das Tape einen erheblichen Kundenvorteil", sagt Thomas Holzer, Market Manager Graphics bei Lohmann.

1851 gegründet, gilt das Familienunternehmen Lohmann GmbH & Co KG als Spezialist für Klebtechnik. Mit rund 670 Millionen Euro Jahresumsatz, mehr als 1.800 Mitarbeitenden in 24 Niederlassungen sowie exklusiven Vertriebspartnern in über 50 Ländern, ist Lohmann rund um den Globus aktiv. Die Zentrale befindet sich in Neuwied, Deutschland.

Das Unternehmen bietet High-Tech Klebelösungen für Anwendungen vor allem im Automobilsektor, Bau & Architektur, Consumer Goods, der Elektronik- und grafischen Industrie. Die Lösungen der Lohmann-Ingenieur*innen reichen vom multifunktionalen Klebeband über präzise Stanzteile bis hin zur Prozessintegration.

