LONGi devient partenaire officiel du BMW BERLIN-MARATHON 2026

« Power the Limitless » : le thème qui unit LONGi et le BMW BERLIN-MARATHON dans une volonté commune de repousser les limites, alors que LONGi renforce sa présence en Europe.

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., leader mondial de la transition énergétique proposant des solutions intégrées de production solaire et de stockage, a annoncé aujourd'hui, lors du salon Intersolar Europe 2026, qu'elle deviendrait le partenaire officiel du BMW BERLIN-MARATHON 2026 (Official Partner of the BMW BERLIN-MARATHON 2026), qui se tiendra le 27 septembre 2026.

Launch ceremony, from left: LONGi Vice Presidents Charles Jiang and Dennis She, BMW BERLIN-MARATHON representative Timo Göhler, and LONGi Vice President Louis Liu.

Ce partenariat marque la première collaboration de LONGi avec l'une des courses de l'Abbott World Marathon Major et constitue une étape importante dans son engagement en Europe. Elle présente également EcoLife, la marque haut de gamme de LONGi dédiée à l'énergie domestique, aux ménages de toute la région, alors que la demande en énergie propre ne cesse de croître.

Le premier fabricant mondial de modules solaires à la rencontre du marathon le plus rapide du monde

Largement reconnu comme le parcours le plus rapide au monde, le BMW BERLIN-MARATHON a été le théâtre d'innombrables records du monde, rapprochant ainsi de plus en plus ce sport de la barre des deux heures, autrefois inimaginable. C'est avant tout une question de potentiel humain.

LONGi est animée par le même instinct. Grâce à ses innovations de pointe, l'entreprise établit de nouvelles références en matière de rendement des cellules, ce qui lui a permis de devenir le premier fabricant mondial de modules solaires (Wood Mackenzie, 2026).

Cette quête commune se reflète dans le thème du partenariat, « Power the Limitless », qui vise à repousser les limites tant sur le circuit qu'en laboratoire.

« Le BMW BERLIN-MARATHON incarne l'excellence, l'endurance et une source d'inspiration mondiale. Ce sont ces mêmes valeurs qui guident LONGi dans sa quête d'innovation. Ce partenariat nous permet de porter cette conviction sur la scène internationale et de démontrer que l'énergie propre, à l'image des coureurs eux-mêmes, peut toujours aller plus loin »,



a déclaré Charles Jiang, vice-président de LONGi.

EcoLife met la technologie solaire de LONGi à la disposition des foyers européens

L'Europe reste un marché déterminant dans la transition énergétique mondiale, portée par une demande croissante d'indépendance énergétique et de développement durable.

EcoLife incarne la vision de LONGi en matière d'énergie résidentielle : une solution résidentielle haut de gamme alliant une technologie solaire hautement performante, une fiabilité éprouvée et une innovation axée sur le design, afin d'aider les foyers européens à produire et à utiliser l'énergie plus efficacement.

En s'associant à un événement qui attire des participants et des spectateurs du monde entier, LONGi contribue à intégrer davantage l'énergie propre dans la vie quotidienne.

Deux partenaires engagés en faveur d'un avenir durable

Le développement durable est un engagement commun. Grâce à son initiative « Solar for Solar », LONGi s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

De même, le BMW BERLIN-MARATHON intègre le développement durable dans ses dimensions environnementale, économique et sociale, créant ainsi une valeur durable qui va au-delà du jour de la course.

« Le BMW BERLIN-MARATHON a toujours mis en avant ce que les gens peuvent accomplir lorsqu'ils repoussent leurs limites — et, de plus en plus, l'importance de le faire de manière responsable. Avec LONGi, nous avons trouvé un partenaire qui partage à la fois : une confiance dans le potentiel humain et un bilan solide en matière de développement durable. Nous sommes ravis de les accueillir et de faire entrer l'énergie propre dans l'un des plus grands moments sportifs au monde »,



a déclaré Christian Jost, PDG de SCC EVENTS, organisateur du BMW BERLIN-MARATHON.

Les détails concernant la participation de LONGi seront communiqués à l'approche de l'événement.