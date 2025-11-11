L'Open d'Almaty reçoit le prestigieux prix "Standards d'excellence" de l'ATP

L'Open d'Almaty est reconnu comme l'un des principaux tournois ATP 250 au niveau mondial.

Reflète le succès du tournoi en offrant des expériences exceptionnelles aux athlètes et aux supporters.

ASTANA, Kazakhstan, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Kazakhstan Tennis Federation est fière d'annoncer que l'Open d'Almaty a été reconnu par l'Association of Tennis Professionals (ATP) avec un prestigieux Prix des normes d'excellence, ce qui en fait l'un des meilleurs tournois au monde dans la catégorie ATP 250.

Photo Credit: Kazakhstan Tennis Federation

Cette distinction a été remise lors de la cérémonie des ATP Awards 2025 à Turin, en Italie, et est basée sur les meilleures évaluations des joueurs en termes d'organisation, de conditions de jeu et de qualité de service. Ce prix reflète la réussite du tournoi à offrir des expériences exceptionnelles aux athlètes et aux supporters, et son alignement sur les normes mondiales de l'ATP.

Dans la région Asie-Pacifique, seuls trois tournois ont reçu cet honneur cette année, notamment Dubaï (ATP 500), Shanghai (ATP 1000) et Almaty (ATP 250). L'Open d'Almaty reste le seul événement ATP 250 dans la CEI, ce qui souligne son rôle unique dans le calendrier du tennis professionnel.

Yuri Polskiy, chef du comité d'organisation de l'ATP 250 Almaty Open et vice-président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, a commenté : « Nous sommes ravis de recevoir pour la première fois un prix aussi prestigieux de la part de l'ATP. Cette réussite reflète notre engagement continu à offrir le plus haut niveau d'expérience sportive aux joueurs et aux supporters. Les normes du tournoi font partie d'une stratégie à long terme de notre président, Bulat Utemuratov, dont l'objectif est d'élever l'Open d'Almaty au rang d'ATP 500. Cela attirera d'autres stars du tennis mondial au Kazakhstan et renforcera la popularité et le développement de ce sport dans tout le pays ».

L'Open d'Almaty 2025 s'est déroulé du 11 au 19 octobre. Daniil Medvedev a remporté le simple messieurs et Théo Arribagé et Albano Olivetti le double messieurs. Le tournoi a transformé , la plus grande ville du Kazakhstan, , en un centre dynamique de sport et de culture.

Faisant partie des 27 tournois ATP 250 de l'ATP Tour, chaque événement attribue 250 points de classement à son champion et joue un rôle essentiel dans l'écosystème du tennis professionnel. Cette reconnaissance de l'ATP est une étape importante pour la présence croissante de Kazakhstan dans le tennis international et un témoignage du dévouement des organisateurs, des bénévoles, des sponsors et du soutien enthousiaste des fans.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2819701/Kazakhstan_Tennis_Federation.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1883640/5615107/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg