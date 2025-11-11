Almaty Open erhält prestigeträchtige Auszeichnung ATP Standards of Excellence

Anerkennung der Almaty Open als eines der führenden ATP-250-Turniere der Welt

Spiegelt den Erfolg des Turniers bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Erlebnisse für Sportler und Fans wider

ASTANA, Kasachstan, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Kazakhstan Tennis Federation ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass die Almaty Open von der Association of Tennis Professionals (ATP) mit dem prestigeträchtigen Standards of Excellence Award ausgezeichnet wurden und damit zu den weltweit führenden Turnieren in der Kategorie ATP 250 gehören.

Photo Credit: Kazakhstan Tennis Federation

Die Auszeichnung wurde bei der ATP-Preisverleihung 2025 in Turin, Italien, verliehen und basiert auf den höchsten Spielerbewertungen in den Bereichen Organisation, Spielbedingungen und Servicequalität. Die Auszeichnung spiegelt den Erfolg des Turniers wider, das sowohl den Athleten als auch den Fans ein außergewöhnliches Erlebnis bietet und sich an den globalen Standards der ATP orientiert.

Im asiatisch-pazifischen Raum erhielten in diesem Jahr nur drei Turniere diese Auszeichnung, nämlich Dubai (ATP 500), Shanghai (ATP 1000) und Almaty (ATP 250). Die Almaty Open sind nach wie vor das einzige ATP-250-Turnier in der GUS, was ihre einzigartige Rolle im professionellen Tenniskalender unterstreicht.

Yuri Polskiy, Leiter des ATP 250 Almaty Open-Organisationskomitees und Vizepräsident des kasachischen Tennisverbandes, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal eine so prestigeträchtige Auszeichnung von der ATP erhalten haben. Dieser Erfolg spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, den Spielern und Fans ein Sporterlebnis auf höchstem Niveau zu bieten. Die Standards des Turniers sind Teil einer langfristigen Strategie unseres Präsidenten Bulat Utemuratov, dessen Ziel es ist, die Almaty Open in den ATP 500-Status zu heben. Dies wird weitere Weltklasse-Tennisstars nach Kasachstan locken und die Popularität und Entwicklung des Sports im Land weiter fördern."

Die 2025 Almaty Open fanden vom 11. bis 19. Oktober statt. Daniil Medvedev gewann das Herreneinzel und Théo Arribagé und Albano Olivetti den Titel im Herrendoppel. Das Turnier verwandelte Kasachstans größte Stadt in ein pulsierendes Zentrum für Sport und Kultur.

Als Teil der 27 ATP-250-Turniere der ATP-Tour vergibt jedes Turnier 250 Ranglistenpunkte an seinen Sieger und spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem des Profitennis. Diese Anerkennung durch die ATP ist ein Meilenstein für die wachsende Präsenz von Kasachstan im internationalen Tennis und ein Beweis für das Engagement der Organisatoren, Freiwilligen, Sponsoren und die begeisterte Unterstützung der Fans.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819701/Kazakhstan_Tennis_Federation.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1883640/5615107/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg